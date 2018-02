0 CONDIVISI Condividi Tweet

La voce circola da qualche anno: Gomorra ha pagato il pizzo per girare le scene nella villa del clan Gallo? Quella, per intenderci, dove vive la ‘Famiglia Savastano’, interpretata da Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone e Fortunato Cerlino. Si presume che la produzione abbia dovuto consegnare una busta contente circa 6mila euro nel 2013.

Ad emettere il verdetto, mercoledì 7 febbraio 2018, è stato il giudice monocratico di Torre Annunziata (Na) Gabriella Ambrosino, la quale ha condannato a sei mesi il location manager della serie prodotta da Cattleya Gennaro Aquino, assolvendo invece il responsabile di produzione Gianluca Arcopinto.

L’inchiesta andava avanti da anni e verteva su una villa appartenente al clan dei Gallo e che – a quanto emerso dal processo – la famiglia ha concesso in cambio di una busta di circa 6000 euro la quale, secondo il tribunale, sarebbe stata consegnata personalmente da Aquino per permettere la registrazione delle scene.

A confessare che ‘Gomorra ha pagato il pizzo’ è stato lo stesso responsabile di location, che da quanto attesta Il Mattino avrebbe raccontato: “Uno della produzione mi portò una busta chiusa con all’interno 5mila euro. Erano soldi della produzione, che io portai a zì Filuccio“, ovvero il capoclan dei Gallo.

Il racconto di Aquino continua con un’allarmante dichiarazione. “Tutti sapevano. Non so chi mise i soldi in quella busta. Però Raffaele Gallo aveva minacciato di non farci entrare più in casa a girare, io avevo paura perché gli avevo dato la “mano di parola” e in certi ambienti è pericoloso non rispettare gli accordi“.

Come si è arrivati a 6000 euro, se la produzione gliene aveva dati solo 5mila? “Ricordo anche che mancavano mille euro – continua l’imputato – così li prelevai dal mio conto e glieli consegnai. Poi Cattleya me li ha rimborsati. Fin dal primo momento tutti in Cattleya sapevano che i Gallo non erano persone proprio pulite, anche Gianluca Arcopinto (l’altro imputato, difeso dall’avvocato Cesare Placanica), ma decisero che la villa bunkerata con quegli strani interni era quella giusta e vollero girare lì anche dopo il sequestro della casa.”

Intervistato dalla redazione de Il Mattino, il manager di produzione Riccardo Tozzi ha smentito la vicenda affermando: “Gli unici soldi dati per girare delle scene in una villa di Torre Annunziata sono quelli dati – ovviamente in chiaro – all’amministratore giudiziario, il titolare della custodia del locale“.

E si parla di altre fonti di informazioni che potrebbero aggiungere dettagli: “Nelle intercettazioni non c’è traccia di rapporti tra noi, quelli della produzione, e la camorra, nessun accordo sottobanco, neppure con i rappresentati locali chiamati ad interessarsi del fitto di un immobile.”

Nell’attesa di ulteriori chiarimenti, ecco una lista di i film che la mafia ha “permesso di girare”. Una questione spinosa e – purtroppo – sempre attuale nel mondo del cinema e delle serie TV.