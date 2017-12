2 CONDIVISI Condividi Tweet

Lainie Kazan arrestata il giorno di Natale. L’attrice, caratterista famosa per il ruolo della madre di Toula in Il mio grosso grasso matrimonio greco, è stata fermata dalla polizia a San Fernando Valley, in California, per aver cercato di rubare del cibo da un alimentari.

Kazan, 77 anni, è attiva a Hollywood sin dagli anni Settanta. I primi successi li ha colti a Broadway quando divenne la sostituta di Barbra Streisand (costretta a rinunciare alla produzione per dei problemi di gola) nel musical Funny Girl. Dai palcoscenici al cinema alla prigione, tutto è accaduto senza preavviso.

Come reso noto da TMZ, l’attrice ha infilato del cibo per un valore totale di circa 180 dollari in alcuni sacchetti e poi ha cercato di scappare in auto. Sono stati gli impiegati del negozio a chiamare le forze dell’ordine. Kazan è stata fermata poco dopo e agli agenti ha raccontato di aver rubato perché “non aveva soldi con sé”. È stata portata in manette alla stazione di polizia, per poi essere rilasciata.

Lainie, una nomination agli Emmy e una ai Golden Globe e una serie tutta sua basata su Il mio grosso grasso matrimonio greco nei panni di Maria Portokalos, non è l’unica star del cinema a finire nei guai per un furto.

Lainie Kazan arrestata per furto, come lei tante star

In passato il caso più eclatante fu quello di Winona Ryder. Il 21 dicembre del 2001 venne arrestata in una boutique di Beverly Hills. Nella sua borsetta, oltre agli indumenti trafugati, la polizia trovò un arsenale di medicinali, sedativi, antidolorifici e psicofarmaci. Le diagnosticarono una rara forma di sindrome bipolare e di cleptomania. Poi la rinascita, grazie a serie tv come Stranger Things e Show Me a Hero.

Altrettanto celebre fu l’arresto di Robert Iler. Il giovane attore, interprete del figlio di Tony Soprano nei Soprano, fu beccato a soli 16 anni. Due suoi coetanei l’accusavano di averli derubati di 40 dollari insieme ad altri tre giovani complici.