Lali Espósito è l’attrice e “cantautora” argentina che ha conquistato Venezia 75 con la sua interpretazione in Acusada di Gonzalo Tobal. Una sorpresa ma non per i più giovani, che già conoscono la sua personalità e il suo talento. Con tre dischi all’attivo (A bailar, Soy e Brava, pubblicati con la Sony), Lali è considerata una delle pop star sudamericane di maggior successo. Protagonista di diverse serie tv e telenovelas come Esperanza mía e Casi ángeles, ha sfondato al box office locale nel 2016 con la commedia Permitidos di Ariel Winograd.

Lali Espósito, Italia scopre la diva teen a Venezia 75

Classe 1991, idolo del pubblico adolescente, Mariana Espósito (questo il suo vero nome) conta su oltre 10 milioni di follower sui social media tra Twitter e Instagram. In Concorso a Venezia 75 con Acusada di Tobal (alla sua opera seconda dopo Villegas, presentato a Cannes), la giovane attrice interpreta Dolores, una studentessa dell’alta borghesia argentina. Due anni dopo la morte della sua migliore amica Camila, la ragazza viene accusata di quel brutale omicidio. Il caso attira l’attenzione dei mass media e l’opinione pubblica si spacca subito tra colpevolisti e innocentisti. Mentre i suoi genitori lavorano a stretto contatto con gli avvocati e controllano ossessivamente la figlia, Dolores si isola sempre di più dal mondo e passa le giornate chiusa in casa. Ben presto, nella stessa famiglia, emergono sospetti e segreti che metteranno in discussione l’intera strategia difensiva per scagionarla.

Lali Espósito, 2018 anno chiave tra musica e cinema

Definito dal regista “un film poliziesco” e al tempo stesso “un ritratto del processo interiore ed esteriore di chiunque sia implicato in una situazione così complessa”, Acusada è una delle “scommesse” vinte della Mostra. Prodotto da Rei Cine, Kramer & Sigman Films insieme a Telefe e Piano, il film sarà nelle sale argentine dal 13 settembre. La performance intensa di Lali e i suoi modi educati e pacati, travolgenti e gentili, la vedono tra le favorite per il Premio Marcello Mastroianni per giovani attori emergenti. Ne ha fatta di strada la ragazza argentina: due anni fa era al lido e in barca faceva ascoltare Soy a tutti. Ora è in Concorso da protagonista. Con il sorriso, la simpatia e un legal drama che farà discutere.