Il regista più controverso degli ultimi anni ha scelto un personaggio perfetto come fonte d’influenza per il suo nuovo lavoro: Lars von Trier ispirato da Donald Trump per The House that Jack Built, il suo prossimo film. Il progetto vedrà Matt Dillon nei panni di un uomo “estremamente intelligente” che seguiremo nel corso di 12 anni. Se non fosse che in questo arco di tempo, il nostro protagonista si rivelerà uno spietato serial killer.

Parlando delle origini di questo curioso esperimento che arriva quattro anni dopo Nymphomaniac, von Trier ha spiegato che le elezioni americane e la vittoria del tycoon repubblicano hanno esercitato una suggestione enorme su di lui. “The House that Jack Built celebra l’idea che la vita sia malvagia e senz’anima, come tristemente dimostrato dalla recente ascesa dell’Homo trumpus, il re dei ratti”.

Lars von Trier ispirato da Donald Trump per il nuovo film

Proprio la scorsa settimana, il regista danese aveva condiviso una prima foto per promuovere il film. Uno scatto inquietante in bianco e nero, che lo ritrae mentre suona la campana brandendo una falce come la mietitrice di vite. Un’immagine “evocativa con un riferimento cinematografico”, aveva precisato: il capolavoro espressionista dell’horror Vampyr, diretto nel 1932 da Carl Theodor Dreyer e ispirato a Carmilla di Sheridan Le Fanu.