1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’università Federico II di Napoli assegnerà il prossimo 5 aprile una laurea per Totò. A 50 anni dalla morte, il nuovo corso di laurea magistrale in discipline della Musica e dello Spettacolo – avviato proprio quest’anno – conferirà il prestigioso riconoscimento alla memoria del principe della risata, Antonio de Curtis. Le lauree post mortem sono però vietate dal Miur, motivo per il quale l’ateneo ha optato per un attestato su suggerimento “illustre”.

È stato infatti Renzo Arbore a consigliare questa forma di riconoscimento. Nella serata del 15 aprile, giornata delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa dell’attore, Arbore userà il conferimento della laurea come “cammeo” nella sua trasmissione che ricorderà Totò su Rai 2, in onda dall’Auditorium del Centro di produzione Rai di Napoli. L’omaggio del mondo accademico, tuttavia, non è stato gradito da tutti.

La laurea per Totò spacca l’ateneo

Sebbene al principe siano mancati in vita proprio gli onori degli addetti ai lavori (nel 1961 vinse la Grolla d’Oro alla carriera a Saint Vincent ma non andò neanche a ritirarla), la procedura adottata per il conferimento del riconoscimento non è andata giù al Dipartimento di studi umanistici. Secondo docenti e ricercatori, infatti, la laurea a Totò rischia di essere un precedente azzardato nell’affollato mondo dello spettacolo. Poco male: il 15 aprile l’arte e l’umanità del più grande comico del cinema italiano risuoneranno tra i corridoi dell’università.