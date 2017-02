0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono state annunciate le candidature ai David di Donatello 2017, gli Oscar italiani assegnati dall’Accademia del Cinema. La pazza gioia di Paolo Virzì e Indivisibili di Edoardo De Angelis comandano con 17 nomination a testa, seguiti da Veloce come il vento di Matteo Rovere, che ne ottiene 16, e da Fai bei sogni di Marco Bellocchio che ne strappa 10.

Tra gli attori, spicca la doppia candidatura per Valerio Mastandrea, nominato sia tra i protagonisti per Fai bei sogni che tra i non protagonisti per Fiore di Claudio Giovannesi. Tra le attrici, sarà sfida a due tra le protagoniste di La pazza gioia, Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, con possibili outsider la coppia di gemelle di Indivisibili, Angela e Marianna Fontana, e la giovane Matilde De Angelis di Veloce come il vento.

Tutte le candidature ai David di Donatello 2017

A contendersi la statuetta come migliore regista esordiente saranno invece Michele Vannucci (Il più grande sogno), Marco Danieli (La ragazza del mondo), Marco Segato (La pelle dell’orso), Lorenzo Corvino (WAX: We Are the X), Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (Mine). La cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta da Sky Cinema, avverrà il 27 marzo a Roma agli Studios di Via Tiburtina. Tutte le candidature a questo link.