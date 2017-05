529 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre le autorità inglesi tentano di far luce sull’origine della trementa esplosione che ha terrorizzato Manchester, arriva la prima di dichiarazione dell’attrice e pop-star Ariana Grande dopo l’attentato – o presunto tale – al suo concerto di lunedì 22 maggio.

Terrore a Manchester: parla Ariana Grande dopo l’attentato al suo concerto

La 24enne, originaria della Florida, aveva appena finito di cantare per il suo amato pubblico – composto da bambini e teenagers che la seguono da quando, da piccola, recitava nelle sit-com di successo Victorious e Sam & Cat – quando ha sentito il boato e ha cominciato a sentire gente che urlava e persone che fuggivano.

In un attimo il suo Twitter si è riempito di foto live che testimoniavano il pauroso avvenimento: qualcuno aveva piazzato un ordigno proprio all’uscita della Manchester Arena, e l’ha fatto esplodere nel momento clou dell’uscita, tra genitori che aspettavano i figli nel foyer e fan che si intrattenevamo per comprare i gadget del concerto. Un vile attacco che ha causato la morte di almeno 22 persone e ne ha ferite 60.

“Sono distrutta – queste le prime parole di Ariana Grande dopo l’attentato – Dal profondo del mio cuore, mi dispiace tanto. Non ho parole“. Colpisce molto che la talentuosa cantante e imitatrice, abbia quasi voluto scusarsi di aver, pur se indirettamente, coinvolto tante potenziali vittime in quello che ancora non si riesce ad identificare come atto terroristico, ma che di sicuro ha dato un messaggio forte e tremendo al mondo interno: nemmeno i bambini si salvano.

“Chi ha voluto l’attentato di stanotte a Manchester – ha commentato il direttore di TG7 Enrico Mentana sulla sua pagina ufficiale Facebook – ha mirato su ragazzini, bambini che erano la stragrande maggioranza dei 20mila spettatori dell’Arena, attratti da Ariana Grande, cantante amatissima appunto dai giovanissimi. Gli attentati nel mucchio terrorizzano, ma quelli mirati sui più indifesi sono sconvolgenti”.

Esplosione durante il concerto di Ariana Grande: gli ultimi aggiornamenti della polizia locale

Uno dei presenti al concerto ha descritto la scena: “C’è stata un’enorme esplosione – la potevi sentire nel tuo stomaco. E poi è stato il caos. Tutti correvano e urlavano tentando di scappare fuori. ” Dagli ultmi aggiornamenti forniti dalla Greater Manchester Police si sa che il colpevole è morto durante l’attivazione dell’ordigno, e che – fino a provata smentita – l’atto verrà trattato come attentato terroristico.