Come si fa a dimenticare una personalità unica nel suo genere, un divo, un artista che ha cambiato le sorti della comicità in TV e al cinema? Non ci riesce il pubblico, figuriamoci i suoi più cari amici che hanno convdiviso la carriera con lui: lo dimostra il commovente discorso di Lello Arena su Massimo Troisi.

Il primo incontro con Massimo e l’esordio di Lello Arena attore

L’attore partenopeo è stato ospite nel salottino pomeridiano di Barbara d’Urso (Domenica Live), e insieme all’ex dottoressa Giò ha ripercorso tutta la sua vita “artistica”, da quando era uno scolaretto di cinema a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Inizialmente il protagonista di “No grazie, il caffè mi rende nervoso” era un semplice chirichetto parrocchiale. Il suo esordio in ambiente ecclesiastico, però, non è stato esattamente dei migliori: “Le messe di Natale perché si devono fare a mezzanotte? Stavo con la candela in mano accanto al parroco, mi sono appisolato e non mi sono accorto che la candela si era avvicinata… Il parroco ha preso fuoco e non sapevo come spegnerlo, gli ho buttato addosso le ampolline di vino, l’acqua santa. L’abbiamo avvolto in un tappeto della Chiesa e si è spento“.

L’ilarità del racconto si è poi trasformata in autentica commozione quando è venuto il momento delle dichiarazioni di Lello Arena su Massimo Troisi, l’attore prodigio che aveva conosciuto durante le prove di uno spettacolo, a causa di una sostituzione dell’ultimo minuto: “Ha cominciato in un piccolo teatrino a San Giorgio. Non ci conoscevamo, si è ammalato uno che doveva fare il salumiere e hanno chiamato lui. ‘In questo panino ci sta il salame e la provola’ erano le frasi che doveva dire. ‘Le devo dire in ordine?’ “Siamo stati venti minuti perché li voleva dire in ordine… Venti minuti così… Il pubblico in delirio perché sembrava una cosa provata per mesi!.”

La bellissima frase di Lello Arena su Massimo Troisi

E poi aggiunge, con tenerezza: “Sono felice ogni volta perché si finisce giustamente per celebrare questo artista che è venuto al mondo per migliorare la nostra vita“. Ecco il video dell’intervista completa.