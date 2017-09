336 CONDIVISI Condividi Tweet

Il 21 settembre vedremo Leo Gullotta per la lotta contro l’Alzheimer, in occasione della Giornata Mondiale del contrasto a questa malattia: il celebre attore è infatti il protagonista di un’emozionante e pluripremiato corto intitolato ‘Lettere a mia figlia’, presentato da Studio Universal (Mediaset Premium DT) con Paradise Pictures.

Leo Gullotta per la lotta contro l’Alzheimer: ecco quando andrà in onda il cortometraggio

Per la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo, la pellicola vedrà il vincitore del David di Donatello per il suo ruolo in Nuovo Cinema Paradiso (1988) interpretare un anziano padre che prova a spiegare quello che gli sta succedendo attraverso una serie di lettere.

Il corto di Leo Gullotta per la lotta all’Alzheimer (che ha ottenuto una menzione speciale ai Nastri d’Argento e il premio come migliore cortometraggio al Giffoni Film Festival) verrà eccezionalmente reso disponibile sul piccolo schermo, precisazione sul Canale Studio Universal (canale 338 del digitale terrestre) il 21 Settembre alle 15.15, nell’ambito della rassegna ‘A Noi Piace Corto’.

Un corto che fa entrare lo spettatore in una piccola storia di una malattia terribile

«Un corto che serve a far entrare chi guarda in questa piccola storia di una malattia terribile, l’Alzheimer – ha dichiarato l’attore. La location è stata principalmente la Campania, in particolare Napoli e provincia: «La storia che si racconta è quella di un uomo che ha vissuto la sua vita gioiosa in famiglia con la moglie e la bambina che diventerà presto donna – continua Gullotta – In questo percorso lo aggredisce la malattia che porterà lui e la sua famiglia ad attraversare un dolore quasi “cosciente».

Un’esperienza molto toccante anche per il regista (già visto dietro la macchina da presa de Le Verità, con MariaGrazia Cucinott e Anna Safronick): «Raccontare di una malattia così delicata non è facile. Ho ritenuto necessario far trasparire sin dai primi script il rispetto della dignità della persona in quanto tale cercando collaborazione nella stesura della sceneggiatura da parte di scienziati ed esperti in materia». La vicenda è tratta da una storia vera, che verrà raccontata e approfondita nell’edizione DVD.