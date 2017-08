428 CONDIVISI Condividi Tweet

Leonardo DiCaprio dona 1 milione di dollari per le vittime dell’Uragano Harvey. L’attore, attraverso la sua Leonardo DiCaprio Foundation, si è stretto intorno alla popolazione delle città del Texas, colpite da piogge violentissime e inondazioni.

Con la sua fondazione, il divo di Titanic e Revenant ha aperto le donazioni per il fondo non-profit United Way Harvey Recovery Fund, in prima linea nel prestare soccorso a feriti e sfollati.

I soldi raccolti andranno direttamente alle persone rimaste senza casa, bloccate o intrappolate nell’alluvione. “Siamo incredibilmente grati per la generosità di Leonardo DiCaprio e della sua fondazione”, ha dichiarato Brian Gallagher, presidente dello United Way Harvey Recovery Fund. “Rispondere all’uragano Harvey richiede il meglio di tutti noi, e questo è ciò che rappresenta questa donazione”.

Non è la prima volta che la Leonardo DiCaprio Foundation si muove in questa direzione. In passato la fondazione ha fornito aiuti e assistenza per le vittime di catastrofi come lo tsunami nell’oceano Indiano del 2004, il terremoto che sconvolse Haiti nel 2010 e l’uragano Sandy del 2012. “Ci auguriamo che gli altri paesi intensifichino e sostengano la United Way e altre organizzazioni”, ha affermato Terry Tamminen, CEO della fondazione.

DiCaprio è solo una delle tante celebrità che hanno deciso di aiutare concretamente i propri connazionali. Sandra Bullock ha donato un milione di dollari alla Croce Rossa, Kim Kardashian e le sue sorelle 500 mila dollari, il comico Kevin Hart ha dato vita alla “Hurricane Harvey Relief Challenge” sui social network. Da Beyoncé a Lady Gaga, da Dwayne Johnson a Chris Brown, in tanti si sono subito attivati. Hollywood continua a dare il proprio supporto alla causa: il bilancio dei morti causati dalle inondazioni seguite al passaggio della tempesta tropicale è salito a 38.