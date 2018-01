0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il cast di uno dei progetti più attesi della prossima stagione sta prendendo forma: Leonardo DiCaprio nel film di Tarantino su Charles Manson. Come reso noto da Deadline, l’attore collaborerà per la seconda volta con il regista dopo Django Unchained.

Il sì definitivo sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Ma tutto fa pensare che questo insolito biopic, incentrato sull’uomo che ha annegato in un mare di sangue il flower power, sarà il ritorno sul grande schermo del divo di Titanic dopo l’Oscar vinto con Revenant – Redivivo.

Il film ha già una data d’uscita: arriverà nelle sale il 9 agosto 2019. Margot Robbie è stata la prima attrice ad essere annunciata: interpreterà Sharon Tate, l’ex moglie di Roman Polański uccisa dai seguaci della “famiglia” criminale di Manson. Nel cast potrebbero esserci anche Tom Cruise e Brad Pitt, attualmente in trattative con la produzione.

DiCaprio sarà un attore sul viale del tramonto, tuttavia per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla trama. Gli unici particolari, fatti trapelare da Deadline, fanno riferimento ad una storia in stile Pulp Fiction, ambientata nella Los Angeles del 1969.

Leonardo DiCaprio nel film di Tarantino su Charles Manson

Quentin Tarantino porta al cinema Charles Manson e i crimini efferati della Family a tre anni da The Hateful Eight. Manson, morto a 83 anni lo scorso 20 novembre, è una figura che ha sempre affascinato il regista di Knoxville. Dal massacro di Ocean Drive all’omicidio LaBianca, il “guru” sanguinario che sconvolse gli Stati Uniti è stato un personaggio che ha più volte sbalordito e inorridito a causa di quel carisma folle che lo ha reso così celebre.

La sua vicenda è già stata al centro di Aquarius, serie tv di John McNamara che ripercorre i terribili atti compiuti da Charles Manson, interpretato da Gethin Anthony, il Renly Baratheon di Game of Thrones.