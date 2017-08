28 CONDIVISI Condividi Tweet

Leonardo DiCaprio sarà Leonardo da Vinci in un biopic dedicato al pittore, ingegnere e scienziato. La sceneggiatura del film sarà basata sul libro di Walter Isaacson, già autore delle biografie di Steve Jobs, Albert Einstein, Henry Kissinger e Benjamin Franklin.

Come reso noto da Deadline, la Paramount ha bruciato la Universal nell’accaparrarsi i diritti sul libro, edito negli Stati Uniti da Simon & Schuster ad ottobre (al momento non si conoscono ancora i tempi per un adattamento in italiano). Il progetto ha immediatamente catturato l’interesse di un altro Leonardo, il celebre attore di Hollywood DiCaprio.

Secondo Deadline, Leo potrebbe produrre il film e interpretare il ruolo del genio italiano. Nel libro, Isaacson racconta la vita e le opere del simbolo del Rinascimento. Scavando tra i codici e nella sua produzione artistica, ricostruisce l’Italia quattrocentesca dei sanguinosi scontri di potere e del fervore creativo. Leonardo fu un genio in molteplici discipline, dall’architettura all’arte, passando per la meccanica e gli studi anatomici. Realizzò i due dipinti più famosi della storia, L’ultima cena e la Gioconda, e s’interessò di scienza e di tecnologia.

DiCaprio produrrà il progetto con la sua Appian Way insieme a Jennifer Davisson Killoran. Un desiderio che non sarebbe casuale. Il divo di Titanic, The Wolf of Wall Street e Revenant porta questo nome proprio perché sua madre Irmelin nel 1974, a pochi mesi dal parto, si trovava in visita alla Galleria degli Uffizi. Di fronte alle opere giovanili di Leonardo, come la splendida Annunciazione, sentì per la prima volta il piccolo Leonardo scalciare nella sua pancia. DiCaprio ha inoltre chiare origini italiane: suo nonno George Leon era il figlio di due immigrati napoletani, Salvatore Di Caprio e Rosina Cassella.

Chissà come la prenderà il discendente diretto di Leonardo, Franco Zeffirelli. Il sito web GOAT Movie Podcast si è subito scatenato con questo divertente fotomontaggio.

