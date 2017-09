25 CONDIVISI Condividi Tweet

Leonardo DiCaprio sarà Roosevelt nel biopic che Martin Scorsese dedicherà al 26° presidente degli Stati Uniti. Come reso noto da Deadline, il film verrà prodotto dalla Paramount e sarà sceneggiato da Scott Bloom. L’attore premio Oscar sarà coinvolto anche come produttore insieme a Scorsese, Jennifer Davisson Killoran, Emma Koskoff e Chuck Pacheco.

DiCaprio e Scorsese saranno così alla sesta collaborazione dopo Gangs of New York, The Aviator, Shutter Island, The Departed e The Wolf of Wall Street. I due stanno anche sviluppando altri due progetti, gli adattamenti di Il diavolo e la città bianca (dal romanzo di Erik Larson) e Killers of the Flower Moon (dal libro di David Grann).

Roosevelt ricostruirà la storia di Theodore, il politico più giovane ad aver ricoperto la carica di presidente degli Usa a soli 42 anni. Repubblicano, Roosevelt fu sottosegretario alla Marina e volontario nella guerra contro la Spagna prima di diventare governatore dello Stato di New York e vicepresidente.

Quando William McKinley venne ucciso nel 1901, subentrò come presidente e venne rieletto nel 1904. Durante il suo mandato, combatté le concentrazioni monopolistiche e fu mediatore tra Russia e Giappone, ricevendo per quest’opera il premio Nobel per la pace nel 1906.

Durante la Prima guerra mondiale, Roosevelt sostenne l’intervento in favore dell’Intesa, opponendosi poi all’adesione alla Società delle Nazioni. Fu celebre anche per il suo impegno ecologista (motivo per cui è molto amato da DiCaprio), in favore della conservazione di aree naturali, parchi e foreste. Si narra che durante una battuta di caccia preferì tornare a casa a mani vuote piuttosto che uccidere un cucciolo d’orso. Per questo sarebbe stato a lui dedicato il classico orsacchiotto di peluche, chiamato “Teddy Bear”.

Al cinema Roosvelt è stato già interpretato da Brian Keith in Il vento e il leone di John Milius e da Robin Williams (in versione statua) nella saga di Una notte al museo.