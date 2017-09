19 CONDIVISI Condividi Tweet

L’esodo è l’esordio alla regia di Ciro Formisano, film-denuncia che arriva al cinema il 9 novembre. Tratto da una storia realmente accaduta, il film racconta per la prima volta una pagina amara della recente storia italiana: la legge Fornero e il destino degli esodati dal governo Monti.

Daniela Poggi, che con questo progetto festeggia 40 anni di carriera, interpreta Francesca, una 59enne rimasta senza reddito e con una nipote a carico, Mary (Carlotta Bazzu). Non trovando alcuna soluzione alla sua grave condizione economica, Francesca finisce a mendicare in Piazza della Repubblica a Roma, con davanti a sé un cartello che la identifica.

I passanti vengono colpiti dall’immagine della donna che nonostante il gesto che compie ormai quotidianamente, conserva l’aspetto di una persona distinta. Pur mentendo a sua nipote sulla sua nuova “attività”, Francesca riesce a superare l’imbarazzo dei primi giorni e conosce diverse persone incuriosite dalla sua condizione.

Il tedesco Peter (David White) e il misterioso Cesare (Simone Destrero) sono i primi ad interessarsi alla sua storia, seppure per motivi diversi. Le cose si complicano quando Mary, durante una manifestazione, sorprende Francesca mentre mendica in piazza. La reazione della ragazza è sprezzante e da quel momento scompare dalla vita di Francesca, gettando la donna in una solitudine ancora più amara della sua condizione.

L’esodo, Daniela Poggi nell’Italia degli esodati

“Tre anni fa ho iniziato a seguire la vicenda degli esodati, convinto che sarebbe stata la più dura conseguenza del governo dei ‘Professori’ e della grave rottura di un patto tra stato e cittadino”, ha raccontato Formisano. “Ho filmato e raccolto testimonianze di esodati provenienti da tutta Italia, durante le manifestazioni, i presidi, le dure proteste che si contraddistinguevano dalle altre per la loro enorme civiltà. Per una dignità mai persa, nonostante in molti conoscevano la miseria per la prima volta e dopo una vita di lavoro. La stava conoscendo anche lei questa miseria, una donna che ho intervistato a lungo, la cui storia mi colpì molto. Ho pensato che era una storia che dovevo raccontare”.