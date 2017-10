33 CONDIVISI Condividi Tweet

Spuntata fuori a sorpresa dopo quasi due anni di ricerche, la lettera dell’ex fidanzata suicida di Jim Carrey, la giovane Cathriona White, piomba come un fulmine a ciel sereno rischiando – se confermata la veridicità del contenuto – di gettare un’ombra definitiva sulla reputazione dell’attore.

Le tremende parole della lettera dell’ex fidanzata suicida di Jim Carrey fanno impazzire di dolore i genitori: “Sei stato tu ad ucciderla”

Sono passati appena due anni quando, nel 2015, la giovane make up artist di origini irlandesi si è tolta la vita con un’overdose di medicinali. Il protagonista di The Truman Show è apparso ai suoi funerali, dove si è offerto di portare la bara (anche se poi la famiglia di lei ha fatto sapere che non ha pagato lui la cerimonia, come invece aveva promesso).

Da allora i genitori di Cathriona non hanno avuto pace, hanno cominciato a scavare in lungo e in largo negli ultimi anni della vita della figlia per capire cosa l’aveva spinta a quel gesto, e se la relazione tormentata con il divo aveva influenzato la sua terribile scelta. Durante queste indagini è spuntata questa lettera dell’ex fidanzata suicida di Jim Carrey, che altro non è che una nota di testo conservata sull’I-Pad della ragazza.

Non si sa se è stata effettivamente inviata, o se era solo una riflessione mai condivisa con il destinatario, fatto sta che il modo in cui viene fuori l’attore mette assolutamente i brividi, soprattutto comparandolo con l’immagine comica, divertente e quasi amichevole che ha trasmesso agli spettatori durante la sua carriera.

Ecco a voi alcune parti del testo pubblicato integralmente dal Daily Mail: «Hai fatto anche tante cose belle per me, e di quelle te ne sono grata. Ma da quando sono con te ho smesso di essere la persona che ero, Jim. Pensavo di aver conosciuto il dottor Jekyll, invece mi sono ritrovata con mister Hyde». Un’immagine che ben introduce il resto dello sfogo sul comportamento dell’attore, che culmina in una frase tremenda: «Mi hai fatto finire in un mondo di c0caina, pr0stituzione, malessere, abusi».

L’intento di Cathriona nella sua (presunta) lettera è quello di rimproverare a Carrey di averle attaccato l’herpes: “Mi hai buttato via dopo aver preso quello che ti serviva […] Non hai pensato allo stigma in cui devo vivere per il resto della mia vita, non ti sei scusato né hai chiesto che cosa potessi fare. Mi hai attaccato il tuo HSV e HPV (herpes genitale ndr), ora voglio le tue scuse. Voglio che tu capisca che per quanto ti sembri una piccola cosa, rovina la vita di una ragazza”; ma anche quello di farle capire fino a che punto la sua vita è stata annullata per stargli affianco…

L’attore trascinato in tribunale dai genitori di Cathriona White

“Prima di te forse non avrò avuto molto – conclude – ma avevo il rispetto di me stessa, ero una persona felice”. Parole che gelano il sangue, e che hanno spinto i genitori a citare nuovamente l’attore in tribunale con l’accusa di istigazione al suicidio. Dal canto so, Carrey ha negato ogni accusa e ha risposto che la giovane irlandese si sentiva “colpevole di avergli estorto denaro due anni prima (per tacere l’incidente dell’herpes, n.d.r.) e che era sconvolta per un messaggio che sua madre le aveva mandato due settimane prima di morire“, racconta il Daily Mail.