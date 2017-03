0 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriverà al cinema dal 6 aprile Libere, disobbedienti e innamorate, l’opera prima di Maysaloun Hamoud. Un film tutto al femminile, anticonformista, rock e ironico, che racconta una Tel Aviv inedita, dove si beve, si balla e si fuma marijuana, e che soprattutto parla schiettamente di sesso. Motivo per cui la regista e le tre attrici protagoniste hanno ricevuto minacce di morte e sono diventate l’obiettivo della prima fatwa palestinese dal 1948.

Il film segue le storie di tre giovani donne arabe che cercano di affermare la propria identità a tutti i costi. Laila (Mouna Hawa) è un’avvocatessa emancipata, che ama farsi le canne e aspetta l’uomo giusto che non bussa mai alla sua porta. Salma (Sana Jammelieh) è una dj lesbica, tanto passionale quanto fragile, figlia di genitori ferocemente devoti alla tradizione. Nour (Shaden Kanboura) è una studentessa modello, vittima predestinata della peggiore sopraffazione maschilista.

Libere, disobbedienti e innamorate: tre ragazze ribelli

“La mia generazione non può convivere ancora a lungo con i codici obsoleti della società patriarcale e dello sciovinismo: è tempo di mettere le carte in tavola. Se continuiamo a nascondere le nostre paure sotto il tappeto, finiremo per inciamparci sopra e sarà troppo tardi”, ha spiegato Hamoud. “Ho cercato di raccontare il complicato dualismo della quotidianità di tre ragazze, stretto fra la tradizione da cui provengono e la sregolatezza della metropoli in cui abitano, e il prezzo che devono pagare per una condizione che normalmente può apparire scontata: la libertà di lavorare, fare festa, scopare, scegliere”.

Un ritratto che a Umm al-Fahm, la città arabo-israeliana da cui provengono le tre protagoniste, ha scatenato le proteste: condanna unanime della comunità fondamentalista, fatwa e minacce di morte. Senza neanche aver visto il film, bollato subito come “haram”, proibito, specie per le donne. Nonostante l’apprezzamento della critica e i premi vinti ai festival di Toronto, San Sebastián e Haifa.

Al cinema dal 6 aprile

Distribuito da Tucker Film, Libere, disobbedienti e innamorate promette di far cambiare idea al pubblico sullo stile di vita delle giovani donne arabe in Israele. “Laila, Salma e Nour scelgono di non voltarsi a guardare indietro”, ha chiosato la regista (cresciuta tra Be’er Sheva, Gerusalemme e Jaffa), “anche se il loro viaggio dolceamaro verso il futuro è lontano da qualunque certezza”.