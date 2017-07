6 CONDIVISI Condividi Tweet

Lily Collins racconta l’anoressia, nella vita e al cinema. L’attrice, figlia di Phil e lanciata da Biancaneve, è protagonista di Fino all’osso, film targato Netflix disponibile sulla piattaforma streaming dal 14 luglio.

Classe 1989, Lily ha ammesso il suo problema e l’ha trasformato in un messaggio per aiutare gli altri. La sua storia è molto simile a quella di Ellen, la giovane protagonista del film che decide di seguire un programma riabilitativo anticonvenzionale.

Sarà proprio grazie all’aiuto di un medico speciale (Keanu Reeves) e al supporto di altri pazienti che riuscirà a trovare la via giusta per lottare contro i suoi disturbi alimentari. “Quando ho ricevuto il copione di Fino all’osso avevo appena scritto il secondo capitolo di “Unifiltered: No Shame, No Regrets, Just Me” (la sua autobiografia in cui ha affrontato questo tema, ndr), mi è sembrato davvero un segno del destino”, ha rivelato.

Per il ruolo di Ellen ha dovuto perdere più di nove chili. Un percorso che l’ha riportata agli anni difficili dell’adolescenza. Un’esperienza catartica e terapeutica. La sofferenza per il divorzio dei genitori e la mancanza del padre Phil, sempre in tour, l’avevano fatta sprofondare nel baratro. Un vuoto dal quale è uscita solo dopo un’interruzione del ciclo mestruale durata quasi due anni.

Lily Collins racconta l’anoressia in Fino all’osso

Con questa storia, ora è felice di “arrivare dritta al cuore di tanti ragazzi che lottano quotidianamente contro l’anoressia come è capitato a me”. “Ho accettato di interpretare Ellen perché mi riconoscevo in pieno nella storia di questa ragazza”, ha spiegato ospite all’Ischia Global Fest.

“Trasformarmi in lei, arrivare a perdere 10 chili per entrare in quei panni larghi e vuoti, era un po’ come chiudere il mio cerchio. Questo tipo di film fanno bene, sono visti da tanti adolescenti che guardano Netflix e hanno una grande importanza perché aiutano a parlare dei temi dei disturbi alimentari che sono visti purtroppo ancora oggi come dei tabù. Invece se se ne parla, se attraverso le immagini fai provare empatia per chi soffre, questo aiuta a sentirsi meno soli e a darsi forza per guarire”.