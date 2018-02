139 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre l’amatissimo protagonista de Lo Chiamavano Jeeg Robot, Claudio Santamaria ha pubblicamente scelto di sostenere sua moglie Francesca Barra, nuovo nome delle liste del Pd, arriva un forte messaggio di Lino Guanciale contro Forza Nuova ed il suo candidato.

Lino Guanciale contro Forza Nuova: il post al veleno

L’atmosfera tesa e controveresa della campagna elettorale spietata sta coinvolgendo tutti, anche artistie ed attori del piccolo e grande schermo. Ecco cos’ha dichiarato il protagonista de La Porta Rossa in merito al seguente post di Riccardo Iaccarino – che, per la cronaca, è stato oscurato da Twitter proprio per il tipo di contenuto giudicato troppo razzista:

“Il problema lo avrete voi tutti… quando comincerò ad uccidervi uno ad uno”, ha minacciato. Poi ha continuto con insulti razzisti e volgari promettendo di “arrostire su appositi roghi le “t…e comuniste“.

Prima che la Polizia Postale e i social network decidessero di nascondere il post e il suo profilo, l’affascinante attore ha deciso di condividerlo sulla sua bacheca per porre ancor di più l’attenzione sulla gravità dei concetti espressi. Ecco dunque il messaggio di Lino Guanciale contro Forza Nuova e, in particolare, contro Iaccarino, candidato tra le fila del partito per le prossime elezioni.

Le parole che il protagonista de La Porta Rossa e I Peggiori ha rivolto al candidato del partito FN

“Dichiarazioni elettorali non ne faccio e non ne farò – esordisce sul suo profilo Facebook, mettendo subito in chiaro che non esprimerà nessuna preferenza per nessun’ideologia politica pubblicamente – Ma questa non ce la faccio a tenermela. Caro Iaccarino, candidato di Forza Nuova, che fra le altre cose ritiene “sensato lo sterminio degli ebrei”, lei ha dei problemi psichiatrici, probabilmente. Mi auguro davvero che siano in pochi a farsi complici della follia sua e dei suoi compari, il giorno delle votazioni. E mi auguro che in tanti reagiscono sdegnati di fronte alla vostra barbarie.“