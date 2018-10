0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni spot tv online per il film Disney che porta al cinema la celebre favola di E. T. A. Hoffmann, resa immortale da Cajkovskij. Quest’avventura fantastica, diretta da Lasse Hallström con Joe Johnston, è pronta per uscire al cinema in occasione delle festività di Halloween. Davvero ricco il cast messo in piedi dalla Casa di Topolino. Questa rilettura live-action in chiave fantasy burtoniana può contare sulla giovane protagonista Mackenzie Foy e sulle star Keira Knightley, Morgan Freeman e Helen Mirren.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni spot tv del film

Come suggerito dal trailer italiano, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni racconta le avventure incredibili di Clara (Foy), una ragazza che desidera riuscire ad aprire uno scrigno (contenente un dono inestimabile) che le è stato lasciato dalla madre prima di morire. Per farlo, occorre una chiave speciale, unica nel suo genere. Un filo d’oro, ricevuto durante l’annuale festa natalizia del suo padrino Drosselmeyer (Freeman) la conduce verso l’ambita chiave, che però scompare immediatamente in uno strano e misterioso mondo parallelo.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni uscita in Italia il 31 ottobre

È qui che Clara incontra un soldato di nome Phillip (Jayden Fowora-Knight), la Fata Confetto (Knightley), una banda di topi e i reggenti che governano tre Regni: la Terra dei Fiocchi di Neve, la Terra dei Fiori e la Terra dei Dolci. Clara e Phillip devono coraggiosamente avventurarsi nel minaccioso Quarto Regno, in cui vive la malvagia Mamma Zenzero (Mirren), per recuperare la chiave di Clara e riportare l’armonia in questo instabile mondo.

Prodotto da Mark Gordon e Larry Franco e distribuito da Disney, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni arriva nelle nostre sale il 31 ottobre, proprio per la notte di Halloween. Negli Stati Uniti uscirà invece il 2 novembre. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.