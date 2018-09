0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni è la nuova avventura fantastica Disney che guarda al futuro senza perdere di vista la magia di quanto fatto in passato. Il racconto di Hoffmann, reso celebre dalle musiche di Čajkovskij, diventa una rilettura live-action con rutilanti effetti speciali che vuole incantare le famiglie nella notte di Halloween. I toni sono quelli burtoniani di Alice in Wonderland, con inevitabili auto-citazioni da un classico come Fantasia. Ambientato in un misterioso mondo parallelo in cui il tempo è sospeso, il film esplora il lato oscuro mai raccontato della storia che tutti conoscono: il Quarto Regno di Mamma Zenzero che minaccia il Paese dei Fiocchi di neve, il Paese dei Fiori e il Paese dei Dolci.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni cast e personaggi

La protagonista Clara è interpretata da Mackenzie Foy, giovanissima attrice (ha 18 anni) che si è fatta notare per il ruolo di Renesmee Cullen in Twilight e per quello di Murphy da giovane in Interstellar di Christopher Nolan. Al suo fianco troviamo tre star assolute di Hollywood come Keira Knightley (la Fata Confetto), Morgan Freeman (il mago Drosselmeyer) e Helen Mirren (la cattivissima Mamma Zenzero). Completano il cast Misty Copeland (la Ballerina), Jayden Fowora-Knight (Philip), Jack Whitehall (Arlecchino), Eugenio Derbez (Hawthorn), Richard E. Grant (Shiver) e Matthew Macfadyen (il Signor Stahlbaum).

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni attori diretti da due specialisti

La regia del film è di Lasse Hallström, lo svedese che ha conquistato l’America con il film La mia vita a quattro zampe. A lui si devono successi al botteghino come Buon compleanno Mr. Grape, Qualcosa di cui sparlare, Le regole della casa del sidro, Chocolat e Hachiko – Il tuo migliore amico. Quando il film ha richiesto 32 giorni di riprese ulteriori, si è poi aggiunto in corsa Joe Johnston, uomo di fiducia in casa Disney. Hallström infatti non era disponibile (a lui è toccata la fase di post-produzione). Così il regista di Jumanji e Captain America – Il primo Vendicatore è intervenuto per completare il lavoro.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni personaggi e sceneggiatura

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, prodotto da Mark Gordon e Larry Franco, è stato sceneggiato da Ashleigh Powell e Tom McCarthy. La Powell è una delle giovani sceneggiatrici più promettenti di Hollywood. Questo è il suo esordio in un blockbuster ma ha già in cantiere altri due grossi progetti: Somacell con David S. Goyer e la Warner, Paper Magician nuovamente con la Disney. McCarthy non ha bisogno di presentazioni: parliamo del regista che ha vinto l’Oscar per Il caso Spotlight. Oltre ad aver diretto Mr Cobbler e la bottega magica, Mosse vincenti e L’ospite inatteso, porta la sua firma anche lo script di Ritorno al Bosco dei 100 Acri.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni quando esce

Distribuito da Disney, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni arriva nelle nostre sale il 31 ottobre, proprio per la notte di Halloween. L’uscita italiana precede quella negli Stati Uniti, dove il film esordirà il 2 novembre. Il trailer italiano (la voce di Keira Knightley è quella di Myriam Catania) promette un’esperienza a cavallo tra il cinema di una volta e quello moderno.