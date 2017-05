1 CONDIVISI Condividi Tweet

Premi Oscar, consacrazioni di attori allora giovani ma già talentuosi, una storia indimenticabilmente tragica e una colonna sonora da brividi: quest’anno assisteremo, tra le varie celebrazioni previste per l’occasione, all’omaggio di Celine Dion per i 20 anni di Titanic.

Titanic compie 20 anni: ecco come verrà omaggiato il capolavoro di James Cameron

Era infatti il 1997 quando la pellicola di James Cameron debuttava nelle sale, ignara di essere destinata a rimanere per sempre nell’immaginario del pubblico e a diventare uno dei film più amati della storia del cinema.

Quest’anno la 20th Century Fox ha deciso di festeggiare il ventennale da quel memorabile debutto, e chi meglio dell’autrice della splendida canzone portante ‘My Heart Will Go On‘ per aprire le danze? L’omaggio di Celine Dion per i 20 anni di Titanic si svolgerà il 21 maggio, data in cui si tengono i Billboard Music Awards: in quell’occasione, la splendida cantante canadese riproporrà la sua immortale hit e, siamo sicuri, ci farà sentire ancora una volta a bordo del sontuoso transatlantico con Jack e Rose.

Nessun’altra indiscrezione sul resto delle celebrazioni, anche se naturalmente tutti speriamo di rivedere Leonardo Di Caprio e Kate Winslet riproporre, 20 anni dopo, la celebre scena del “Ti Fidi Di Me?”, o magari spiegarci se, in effetti, c’era davvero posto su quella zattera sia per Jack che per Rose.