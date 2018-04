1 CONDIVISI Condividi Tweet

Luca Barbareschi difende Brizzi e si scaglia pesantemente contro il movimento #MeToo, nato dopo lo scandalo Weinstein in difesa dei diritti delle donne. Protagonista degli Screenings Rai, dove la fiction La strada di casa, da lui prodotta con la Casanova Multimedia, è stata opzionata per un remake negli Stati Uniti, Barbareschi ha spiegato perché ha deciso di assumere il regista, travolto dalle polemiche dopo alcune accuse di molestie. “Ho sotto contratto Brizzi per tre anni. È a capo della sezione Eliseo Cinema, showrunner di molte cose e a luglio iniziamo il suo nuovo film”, ha detto all’Ansa.

Luca Barbareschi difende Brizzi e attacca MeToo

“Brizzi è un genio”, ha aggiunto l’attore. “Ha una testa meravigliosa. Questo branco del #MeToo sono dei mentecatti. È una roba comica”. Brizzi è stato accusato di molestie da dieci attrici, alcune delle quali non identificate, nel corso della trasmissione Le Iene. Antonio Marino, avvocato del regista, ha sempre specificato che ad oggi non risultano iscrizioni a suo carico presso la Procura della Repubblica di Roma.

“Quando leggevo le notizie delle presunte molestie che hanno travolto il regista di Notte prima degli esami e lo hanno portato alla rottura con Warner ridevo: è da matti rinunciare a Brizzi”, ha aggiunto Barbareschi riferendosi alla vicenda di Poveri ma ricchissimi. “Da quando lo abbiamo sotto contratto abbiamo triplicato il fatturato del cinema. Lavoriamo con Medusa, Rai Cinema, Sky”.

Luca Barbareschi: tra film ed Eliseo, confusione e precisazioni

Le parole di Luca Barbareschi hanno subito sollevato un polverone. Successivamente, l’attore ha precisato all’Ansa: “Non ho mai avuto interesse a commentare il movimento #MeToo perché non lo trovo rilevante e per questo stesso motivo non voglio assolutamente entrare nella polemica o essere oggetto di polemica su questo tema”. Barbareschi tiene a precisare che condanna chi maltratta le donne ma pure “il gossip e l’assalto mediatico fino a che non esiste una reale prova di colpevolezza”.

“Non voglio essere usato per incrementare una polemica sul movimento. Sono sempre stato e continuo ad essere un difensore delle donne e lo dimostrano le tante iniziative concrete che ho fatto e che ho in programma per il futuro. Come ad esempio la serie su Mia Martini che è uno dei nostri progetti forti”, ha aggiunto. “Quanto a Brizzi, è un bravo professionista e come tale l’ho chiamato a lavorare con me. Sono un assoluto garantista e finché non sarà giudicato per qualcosa non vedo perché debba essere condannato. Per il resto, ripeto, non voglio entrare in giudizi o polemiche su vicende che non mi interessano”.