Ci siamo, il 23 e il 24 gennaio tornerà sul grande schermo la magia e la musica straordinaria di Fabrizio De André: tra scetticismi e critiche, Luca Marinelli parla di Principe Libero e si mostra in una prima, eloquente, clip in cui canta ‘Il Pescatore’.

Una grande responsabilità sulle spalle e molte aspettative: in 192 minuti la pellicola racchiuderà la vita, l’arte e l’anima di uno dei talenti più iconici del nostro paese. Insieme a lui è dipinta una generazione, un contesto sociale, un parterre di giovani artisti in ascesa (Luigi Tenco, Paolo Villaggio) la sua famiglia.

A proposito dei suoi parenti: pare che Cristiano abbia giudicato l’operazione cinematografica ‘inutile’, mentre Dori Ghezzi (nel film interpretata dall’attrice rivelazione di Sirene) ha approvato e incoraggiato la produzione.

Ecco come sarà il De Andrè di Marinelli

Intervistato da Repubblica, uno spaventatissimo Luca Marinelli parla di Principe Libero e di cosa è significato per lui cimentarsi con un ruolo del genere: “Non avevo paura, ero terrorizzato. Tanto che mandai un messaggio ad uno dei miei amici più cari dicendo c’è la possibilità che interpreti De André e lui mi ha risposto ‘ma che sei matto?!’ Poi piano piano mi sono avvicinato al progetto, ho conosciuto Dori e lei ha pensato che io potessi farlo in una qualche maniera. Così è cominciato: sono rimasto affascinato dalla sceneggiatura, che conteneva tante cose della sua vita che io non conoscevo. Gli sceneggiatori (Giordano Meacci e Francesca Serafini, ndr.) hanno scritto la sua storia come un romanzo di formazione. Per me è stato un regalo gigantesco: avere la possibilità di interpretare questo essere umano meraviglioso“.

Nelle note di regia viene spiegato che l’attore David di Donatello per Lo Chiamavano Jeeg Robot più che interpretare De Andrè, lo interpreta. Ecco come lo ha spiegato il protagonista: “Il lavoro interpretativo è stato cercare di comprendere come fare quello che andava fatto. Se rappresento qualcosa rappresento un pensiero, un mio pensiero, una mia idea di Fabrizio De André, una mia interpretazione di quello che ho capito di lui. Quello che prima di tutto mi ha donato la sceneggiatura di Francesca e Giordano, che sono due amici e colleghi dei quali mi fidavo ciecamente, quello che mi ha donato Dori e che in qualche modo le ho rubato. E poi gli altri: Luvi, sua figlia e gli altri amici che gli stavano intorno insieme ai testi delle sua canzoni, gli appunti, prendere tutto questo e trasformarlo in un pensiero. Quello posso aver rappresentato, non certo Fabrizio De André“.

Sulla prova canora, si mantiene cauto e assolutamente con i piedi per terra: “Musicalmente il lavoro è stato tanto, ascoltare e riascoltare ripetutamente i brani, rubare qualsiasi cosa un respiro, una pausa, un’intonazione, il modo di pronunciare una parola. La mia è stata una rielaborazione, anche se la parola non è proprio corretta, La canzone dell’amore perduto per esempio non l’ho cantata come cantava lui. Assolutamente, non è possibile arrivare a quelle meraviglie“.