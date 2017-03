0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre la sua collega di Beverly Hills 90210 Brenda/Shannen Doherty, continua coraggiosamente la sua lotta contro il cancro al seno (ecco le ultime foto dell’attrice), arriva un messaggio molto importante da parte del mitico Dylan: Luke Perry, infatti, si è salvato per miracolo da un tumore.

Luke Perry salvo per miracolo dal tumore: la testimonianza dell’attore

L’episodio risale al 2015, quando il divo ha fatto una scoperta che gli ha cambiato la vita: durante una visita di routine al colon, i medici gli hanno trovato una lesione pre-cancerosa, rimossa con urgenza attraverso un intervento chirirugico.

Una minaccia scioccante che fortunatamente è stata immediatamente neutralizzata, salvandogli la vita e rendendolo consapevole di quanti rischi noi esseri umani possiamo correre senza accorgene “Quando ho scoperto che il tumore al colon è uno tra i più semplici da scoprire in fase iniziale, invece ancora oggi in America è il secondo più letale, non riuscivo a spiegarmi il perché – ha raccontato l’attore a Fox News- Quindi ho deciso di raccontare alle persone la mia storia e contribuire a far conoscere l’importanza della colonscopia“.

Luke Perry salvo per miracolo dal tumore e ora ambasciatore dell’associazione Fight Colorectal Cancer: “Le persone non amano parlare di questo esame, e molti non lo vogliono fare, ma qui si tratta di salvarsi la vita. È una cosa davvero importante e il test non è poi così tremendo come molti temono. Fatevi dare un’occhiata, giusto per capire se siete in pericolo o meno“.

Il messaggio di prevenzione di Dylan di Beverly Hills

Una maggiore consapevolezza aiuta innanzitutto lo stile di vita: “Ero un tipo da bistecca e patatine – racconta infatti Dylan – ma ho ridotto notevolmente la quantità di carne rossa che mangio. Ora la tengo per le occasioni speciali e metto in tavola molto più pesce, fibre, frutta e verdura“.