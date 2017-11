803 CONDIVISI Condividi Tweet

Lunetta Savino compie 60 anni: l’attrice pugliese, protagonista versatile di tanta fiction, cinema e teatro, taglia un traguardo importante. Candeline spente recitando, perché “il contatto diretto con il pubblico riesce ogni volta a farmi esprimere qualcosa di nuovo di me stessa”.

Quando ha portato in tv la storia della coraggiosa madre di Peppino, è stato boom di ascolti per Felicia Impastato. Sei milioni e 871 mila telespettatori, pari ad uno share del 26.98%.

Nata a Bari il 2 novembre 1957, Lunetta – si chiama così per via del colore dei capelli e del primo Sputnik sulla luna – è tornata al suo primo amore: il palcoscenico. Dal 7 al 27 novembre è all’Eliseo di Roma con lo spettacolo Il Penitente, dal drammaturgo statunitense David Mamet per la regia di Luca Barbareschi. Il suo esordio avvenne proprio in scena nel lontano 1981: allora fu Macbeth.

“Ma mi piaccio più oggi che a 30 anni”, ha raccontato all’Ansa. “Ho una maggiore consapevolezza, ho imparato con gli anni a smussare certe insicurezze e anche fisicamente mi tengo in forma”. Sul piccolo schermo ha in arrivo due novità importanti ad inizio 2018. Prima la seconda stagione di È arrivata la felicità, nella quale torna a vestire i panni di Giovanna nel cuore di Testaccio. Poi il tv movie Il fulgore di Dony, storia d’amore e di coraggio firmata Pupi Avati che la vedrà accanto a Giulio Scarpati (una reunion per i fan di Un medico in famiglia) e Ambra Angiolini.

Lunetta Savino compie 60 anni tra teatro e tv

“Mi sento una donna realizzata, il mio lavoro offre una grande possibilità: quella di non ripetersi, ma occorre trovare il ruolo e il regista giusto”, ha spiegato Savino. “Mi sarebbe piaciuto avere il privilegio di lavorare con Giorgio Strehler. Al cinema mi piacerebbe farlo con Paolo Virzì, Nanni Moretti o Matteo Garrone”.

D’altronde una come lei la paura di invecchiare non sa proprio cosa sia. “Ho gli anni che ho ma li porto senza torturami, cercando di tenermi in forma. Le rughe? Chi se ne frega”.