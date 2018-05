90 CONDIVISI Condividi Tweet

Lunetta Savino è Rosa Tempesta, la protagonista dell’opera prima della giovane regista triestina Katja Colja. Prodotto da Marica Stocchi e Daniele Di Gennaro per Minimum Fax Media e da Igor Pedicek per Casablanca, con Rai Cinema, il film è una commedia su una donna che, come spesso le donne sanno fare, dopo un enorme dolore riesce a trovare una nuova e miracolosa forza per prendersi cura di se stessa e di chi ama.

Scritto da Colja con Elisa Amoruso e Tania Pedroni, Rosa Tempesta racconta la storia di una 60enne (Lunetta Savino) sposata con Igor (Boris Cavazza) da quarant’anni. Lei meridionale, lui sloveno: un matrimonio che è sopravvissuto a molte tempeste ma che, ormai, sembra essersi congelato. Il dolore incolmabile per la scomparsa della figlia più giovane, Maja, ha eretto una parete invalicabile tra i due che vivono percorrendo ciascuno il proprio cammino di dolore e solitudine. L’unica che può ancora costringerli a guardarsi negli occhi è Nadia (Anita Kravos), la figlia maggiore.

Quando Rosa scopre che Maja vendeva sex-toys insieme a Lena (Simonetta Solder), una parrucchiera che organizza incontri per donne sulla riscoperta del corpo, si ritrova costretta e incuriosita in un mondo tanto lontano. Ed è lì che Rosa, in compagnia di altre donne, a contatto con altre storie e altre voci, riprenderà contatto con parti di sé dimenticate, o forse mai conosciute. A guidarla proprio il passato della figlia che consegnerà a Rosa frammenti di vitalità insperati.

Lunetta Savino: film sull’amore a sessant’anni

“Sessant’anni è un’età in cui spesso non si parla più d’amore, non lo si affronta, lo si guarda da lontano, con un velo di malinconia. Perché non viverlo invece fino in fondo?”, ha spiegato Katja Colja. “Da qui nasce l’idea per la storia del film, che vuole essere un viaggio divertente attraverso le ragioni dell’amore senza carta geografica, là dove i confini tra il vissuto e il presente sono talmente labili da confondersi completamente”. Iniziate lo scorso 12 marzo e proseguite per cinque settimane tra Trieste e la Slovenia, le riprese del film si sono concluse in questi giorni. Rota Tempesta è il secondo lungometraggio per il cinema di Minimum Fax Media dopo il successo di La guerra dei cafoni, diretto da Davide Barletti e Lorenzo Conte nel 2017.