Lutto per Riccardo Scamarcio: l’attore – di recente visto al fianco di Johnny Dep John Wick 2 e in una puntata della serie tv Master of None – si è stretto alla sua famiglia in un questa terribile perdita, giunta al termine di un lungo periodo di sofferenza.

Lutto per Riccardo Scamarcio: il messaggio di condoglianze per Emilio, suo padre

La triste notizia in poche ore il giro del paese: giovedì 16 novembre suo padre Emilio, 64 anni, è scomparso: si trovava ricoverato in un ospedale vicino Milano a causa di una malattina che lo tormentava da molti anni. Il divo italiano, in linea con la riservatezza che ha sempre conservato sulla sua vita privata, non ha rilasciato dichiarazioni, ed è rimasto vicino alla sua famiglia ad affrontare il dolore.

A fare un’accorata dedica, in realtà, è stata la società calcistica Fidelis Andria, della squale squadra il padre dell’attore era un accanito tifoso. Sui loro profili social è stato diffuso questo amorevole messaggio: “Ciao Emilio grande tifoso biancazzurro! La Fidelis Andria, rattristata per la dolorosa scomparsa dell’amico, nonché tifosissimo biancazzurro, Emilio Scamarcio, si stringe in un ideale abbraccio alla sua famiglia, porgendo le più sentite condoglianze”.

Un profondo lutto per Riccardo Scamarcio, che qualche mese fa è stato protagonista di un presunto litigio professionale con Raoul Bova: secondo il sito Dagospia, infatti, i bellissimi attori lo scorso giugno sarebbero stati chiamati per un provino per lo stesso personaggio. L’equivoco sarebbe venuto fuori durante l’incontro dei due nella società di produzione del film in questione.

Lo strano caso della rivalità con Raoul Bova dell’attore protagonista di “Mio Fratello è figlio unico”

Bova, in quell’occasione, ha scoperto che il suo “rivale” Riccardo aveva ricevuto il copione tre giorni prima. A lui, invece, lo avevano recapitato soltanto il giorno stesso. Da lì ne sarebbe nato uno scontro verbale…