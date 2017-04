0 CONDIVISI Condividi Tweet

Con una serie di messaggi affidati alla sua pagina Twitter, M. Night Shyamalan conferma il sequel di Split, l’atteso seguito del thriller psicologico campione d’incassi. Il primo capitolo, interpretato da un istrionico James McAvoy dalle molteplici personalità, ha ribadito la formula vincente del produttore Jason Blum: un film di genere dal basso budget (9 milioni di dollari) che al botteghino ne ha guadagnati ben 250 in tutto il mondo.

Come faceva presagire il finale di Split (se non l’avete ancora visto non andate avanti: contiene spoiler), il prossimo film continuerà su questa linea: un vero e proprio crossover con Unbreakable. La presenza di David Dunn (Bruce Willis), seduto al bancone di una tavola calda, non aveva un mero intento autocelebrativo. Shyamalan ora ha rivelato tutti i dettagli su Glass, il terzo film di questo vero e proprio ciclo.

M. Night Shyamalan conferma il sequel di Split: i dettagli

Nel cast, oltre a Bruce Willis, James McAvoy e Anya Taylor-Joy (la sopravvissuta Casey Cooke), ci sarà anche Samuel L. Jackson, che tornerà a vestire i panni di Elijah Price, ovvero l’Uomo di Vetro. Previsto per il 18 gennaio 2019, Glass vedrà Dunn dare la caccia alla “Bestia”, la ventiquattresima personalità che risiede in Crumb (McAvoy). Ma ben presto sulla sua strada arriverà proprio l’Uomo di Vetro, che ha orchestrato tutto dietro le quinte, custodendo segreti cruciali per entrambi. Ecco gli indizi lanciati da Shyamalan su Twitter.

Okay. Here we go. Finished the new script. — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film. — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017

The iconic Bruce Willis returns as David Dunn — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017

The incomparable @SamuelLJackson will return as Elijah Price/Mr. Glass — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017

The virtuoso #JamesMcAvoy returns as Kevin Wendell Crumb, Patricia, Dennis, Hedwig, Barry, Jade, Orwell, The Beast, Heinrich, Norma, Pol- — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017

And the prodigy, @AnyaTaylorJoy will return as Casey Cooke — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017

I’m reteaming with my partners @jason_blum and @Universalpics for this crazy comic book thriller. — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017

And the film is called GLASS… — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017

Universal Pictures will release #Glass on January 18, 2019 all over the world. How’s that for not keeping a secret! — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26 aprile 2017