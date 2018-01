49 CONDIVISI Condividi Tweet

Macaulay Culkin rivela le molestie del padre in una sconcertante intervista a Marc Maron durante il podcast WTF. L’ex star di Mamma, ho perso l’aereo, oggi 37enne, ha avuto un’adolescenza di successi e cadute, segnata da un’infanzia soltanto in apparenza felice.

Terzo figlio dell’attore Kit Culkin e della compagna Patricia Brentrup, “Mac” è stato il divo bambino più ricco e famoso di Hollywood nel 1990, ad appena dieci anni. Dopo esser stato protagonista del videoclip di Black or White, divenne amico di Michael Jackson proprio perché entrambi avevano in comune un’infanzia rubata.

Oggi sono in molti a chiedersi che fine ha fatto Macaulay Culkin. Il suo declino cominciò nel 1994, quando aveva già guadagnato 23 milioni di dollari. I flop di Richie Rich e Pagemaster – L’avventura meravigliosa lo fecero cadere in un vortice di dipendenze da alcool e droghe. Ma soprattutto suo padre aveva sperperato tutto il patrimonio guadagnato dal figlio.

Fu allora che cominciò la battaglia legale tra i suoi genitori, non sposati, per aggiudicarsi la custodia del piccolo Macaulay. Una gallina dalle uova d’oro. Alla fine a spuntarla fu Brentrup, che vinse la causa nel 1995. Tuttavia il destino di Culkin era già segnato: un anno dopo decise di ritirarsi dalla scene. Per riapparire sporadicamente soltanto a partire dal 2003.

Macaulay Culkin rivela le molestie del padre

Ora l’attore ha rivelato di aver subito abusi verbali e fisici dal padre, oltre a essere stato spesso minacciato. Kit avrebbe infatti più volte detto al figlio: “Lavora bene o ti picchierò”. “Ogni cosa che aveva provato a fare nella vita io l’avevo già fatta in modo eccellente prima di aver compiuto dieci anni”, ha raccontato Macaulay a WTF.

“L’addio al mondo del cinema è stata una delle migliori cose che mi siano mai successe”, ha aggiunto. Attualmente Caulkin non recita: preferisce dedicarsi ad altre attività come la pittura e la scrittura. “Esco a camminare alle tre o quattro di mattina perché non c’è nessuno per la strada ed è facile per me passare inosservato”, ha ammesso.