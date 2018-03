0 CONDIVISI Condividi Tweet

Madonna dirige Michaela DePrince per il suo terzo film da regista. Taking Flight, questo il titolo del biopic, racconterà la vita dell’orfana della Sierra Leone che è riuscita a coronare il suo sogno: diventare ballerina. Nata nel 1995 in piena guerra civile, DePrince ha perso i genitori a soli tre anni. Finita in un orfanotrofio e adottata da una coppia del New Jersey, ha scoperto la danza quasi per caso, osservando la copertina di una rivista. Arrivata negli Stati Uniti con i nuovi genitori, Michaela ha sfidato le convenzioni sociali. In Africa era una “figlia del diavolo” perché la vitiligine le copriva la pelle nera di macchie bianche. Con un’enorme determinazione, ha studiato alla Rock School for Dance Education di Philadelphia e alla Jacqueline Kennedy Onassis School of Ballet, diventando ballerina professionista a 17 anni.

Madonna dirige Michaela DePrince in Taking Flight

Nel 2016 Michaela DePrince è apparsa in nei videoclip di Lemonade di Beyoncé e attualmente è solista al Dutch National Ballet. Il suo idolo è Lauren Anderson, la prima afro-americana diventata nel 1990 prima ballerina dello Houston Ballet. “Il viaggio fatto da Michaela mi ha scosso moltissimo”, ha dichiarato Madonna a Variety. “Mi ha toccato sia come artista che come attivista che comprende la diversità”. Madonna, infatti, è impegnata da anni in Africa con l’associazione Raising Malawi.

Madonna: cantante, regista e attivista

Dopo Sacro e profano (2008) e W.E. – Edward e Wallis (2011), la pop star ha prodotto proprio I Am Because We Are, documentario sul milione di bambini rimasti orfani in Malawi a causa dell’Aids. Per Taking Flight si è affidata a Camilla Blackett, la sceneggiatrice di New Girl. Blackett ha tratto lo script del biopic dall’autobiografia di Michaela DePrince scritta insieme alla madre Elaine, uscita in Italia con il titolo Ora so volare. Un libro che ripercorre la sua vita dalla guerra in Sierra Leone ai palcoscenici in cui ha danzato. Madonna ha poi salutato questo progetto con un post sul suo profilo Instagram.