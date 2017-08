0 CONDIVISI Condividi Tweet

Margot Robbie è Elisabetta I nella prima foto di Mary, Queen of Scots, film che ricostruisce la storia di Mary Stuart e sua cugina. Focus Features e Working Title hanno diffuso via Yahoo Movies la prima immagine ufficiale dell’attrice australiana dal set.

Nel biopic, Saoirse Ronan interpreta Mary Stuart, regina di Francia a 16 anni e vedova a soli 18. Mary non cede alle pressioni di chi vorrebbe per lei un nuovo matrimonio e torna in Scozia, sua terra natale, per rivendicare il diritto legittimo al trono.

Scozia e Inghilterra, però, sono sotto il dominio della potente Elisabetta I (Robbie). Figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, la “Virgin Queen” era coinvolta nei conflitti religiosi della sua epoca. Le due giovani regine si osservano, ognuna con un misto di timore e di ammirazione nei confronti della “sorella”.

Rivali in politica e in amore, reggenti in un mondo dominato dagli uomini, le due donne dovranno decidere come giocarsi la partita che contrappone matrimonio e indipendenza. Fermamente decisa a governare e non a essere una semplice figura di rappresentanza, Mary rivendica per sé il trono d’Inghilterra, minacciando la sovranità di Elisabetta. Tradimenti, ribellioni e cospirazioni scuotono entrambe le corti, mettendo a repentaglio i troni e cambiando il corso della storia.

Margot Robbie è Elisabetta I in Mary, Queen of Scots

Robbie, che sarà con Domhnall Gleeson nel biopic su A.A. Milne (il creatore di Winnie the Pooh), appare letteralmente trasformata per questo ruolo. Capelli rossi, fronte sporgente, vestito Tudor all-black, l’attrice è chiamata ad una prova importante. Dovrà far dimenticare le grandi star che l’hanno preceduta nei panni di Elisabetta: Bette Davis, Jean Simmons, Cate Blanchett, Judi Dench.

Diretto da Josie Rourke su sceneggiatura di Beau Willimon (House of Cards), Mary, Queen of Scots vede nel cast anche Jack Lowden (Lord Darnley), David Tennant e Guy Pearce.

