Maria Grazia Cucinotta contro la violenza sulle donne: l’attrice diventa testimonial per realtà e associazioni come Pangea Onlus, impegnate nella prevenzione agli abusi di genere. Intervistata da LaPresse, la star di Il Postino, 48 anni e reduce dall’eliminazione da Celebrity Masterchef, ha confessato un’esperienza dolorosa del suo passato: quando era giovane ha subito un’aggressione che ha lasciato il segno e ora rivela per la prima volta.

“La paura e la rabbia nel subire una aggressione maschile so cosa sono”, ha raccontato. “Mi è capitato a Parigi: avrò avuto 20 anni, e vivevo lì. Un pomeriggio, per strada, un uomo mi ha seguito e mi ha messo le mani addosso. Ha tentato di strapparmi la felpa, ma sono riuscita a scappare. Fin da ragazza, fra i miei valori c’era la fiducia nelle istituzioni. Ho denunciato alla polizia immediatamente il fatto, ma non ho trovato la risposta che mi aspettavo nelle forze dell’ordine”.

Maria Grazia Cucinotta contro la violenza sulle donne

Un ricordo che col tempo si è trasformato e le ha fatto prendere consapevolezza: “Mi sono quasi sentita accusata di essere stata io, in qualche modo, a provocare quel gesto violento. L’insinuazione, nemmeno tanta velata, è stata: ‘Sei un tipo mediterraneo, sei provocante’. Ero vestita in tuta. Ma anche se una donna viene aggredita mentre va in giro in minigonna è inaccettabile un atteggiamento del genere”.

Proprio con Pangea l’attrice ha contribuito a far sì che 45.820 donne siano uscite da una quotidianità di violenze e discriminazioni e, con i loro figli, si stiano ricostruendo una nuova vita. Ma ci vuole ancora molto per cambiare secondo Maria Grazia. “Le campagne di comunicazione servono per dare degli strumenti alle donne, per far capire che è importante denunciare e per aiutare a farlo. Ma non salvano la vita, la differenza la fanno le leggi e il modo in cui sono applicate”, ha specificato.

Il cambiamento promosso dall’attrice

Per la Cucinotta, il cambiamento “dovrebbe partire dalle madri nei confronti dei figli maschi, dalle famiglie, dalle scuole primarie. La sfida è far capire che bisogna rispettare le donne, che certi atteggiamenti sono sbagliati, anche le piccole prevaricazioni verso le bambine, anche certi appellativi con cui da adulti di fronte a un bimbo si insinua magari che un’altra donna è una poco di buono. Cose che non si possono tollerare. Sono messaggi che non devono passare”.