Mariangela Melato omaggiata in tv in tre serate speciali: una tra le più grandi attrici italiane, scomparsa a Roma nel gennaio del 2013 a 71 anni, sarà protagonista di “Mariangela!”, tutti i mercoledì alle 21.10 su Rai Storia a partire dal 10 maggio. Nella sua lunga carriera ha affrontato interpretazioni e personaggi di grande impegno e a raccontarla ci saranno le persone a lei più vicine, a partire da Renzo Arbore e altri “testimoni”, amici e colleghi che hanno aderito al progetto.

La prima puntata sarà focalizzata sugli anni dal 1941 al 1973, con interventi in studio di Renzo Arbore, Lella Costa, la sorella Anna, Maurizio Porro, Giovanna Guida, Annabella Cerliani e Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano. Parole che si accompagnano ai filmati delle Teche Rai e che rievocano gli studi di pittura di Mariangela all’Accademia di Brera negli anni ’60, periodo in cui frequentava il bar Jamaica, crocevia degli artisti della città come i fotografi Ugo Mulas e Mario Dondero.

Mariangela Melato omaggiata in tv con Mariangela!

Fu lavorando sodo come vetrinista alla Rinascente, dove conobbe un giovane Giorgio Armani, che riuscì a pagarsi i primi corsi di recitazione. Ad appena 19 anni entrò così nella compagnia di Fantasio Piccoli ed ebbe i primi piccoli ruoli con Dario Fo, prima di esordire al cinema nei film Settimo: ruba un po’ meno e La colpa è sempre del diavolo.

Da allora fu un successo inarrestabile per Mariangela. L’incontro con Luchino Visconti, il ruolo di Olimpia nel celebre allestimento dell’Orlando furioso di Luca Ronconi, il trionfo di Alleluia brava gente con Renato Rascel e Gigi Proietti, la memorabile apparizione televisiva in Canzonissima con Pippo Baudo, i film con Lina Wertmüller, la love story con Renzo Arbore, interrotta amichevolmente nei primi anni Ottanta, ma destinata a restare indelebile e a cementarsi ulteriormente negli ultimi anni di vita dell’attrice.

Il ricordo di Renzo Arbore

“Una donna di grande valore, modestia, signorilità, cultura, ironia, intelligenza e soprattutto con una grazia e nobiltà d’animo fuori dal comune”, ha detto Arbore presentando lo speciale. “Non parlava mai male di nessuno e nessuno parlava male di lei. Non provava mai invidia e sapeva apprezzare anche il talento di artisti umili purché fossero veri. Eravamo come marito e moglie. Anche se non eravamo sposati; anche se ci siamo separati. Il nostro legame non è finito mai”.