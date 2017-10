1 CONDIVISI Condividi Tweet

Marilyn Monroe senza veli in piscina: così appare la celebre diva nelle foto inedite e private messe all’asta da Heritage Auctions. A 55 anni di distanza dalla sua morte, il ricordo dell’attrice resta ancora nitido, scolpito nella memoria del pubblico come simbolo di bellezza e sensualità, eleganza e fragilità.

I nuovi scatti la ritraggono mentre nuota in piscina e poi si lascia fotografare coprendosi con le braccia o indossando l’accappatoio. Ma non solo: ci sono anche alcune immagini in cui Marilyn festeggia il suo compleanno ed è fotografata davanti a una grande torta con le candeline.

Le foto, mai viste prima, sono state tutte realizzate dal produttore Lawrence Schiller nel 1962. Secondo gli esperti, consultati dalla casa d’aste di Dallas, potrebbe trattarsi dell’ultimo servizio fotografico realizzato prima della sua scomparsa. Monroe, infatti, fu trovata senza vita la mattina del 5 agosto 1962 nella camera da letto della sua casa di Brentwood, a Los Angeles.

Destino ambiguo quello di un mito come lei. Viene continuamente alimentato perché dal suo consumo continuano a nascere milioni e milioni di dollari. Quindi anche scatti privati, non pensati per la pubblicazione, diventano fonte di guadagno. Come accaduto qualche mese fa con le foto di Marilyn incinta, realizzate dalla reporter newyorkese Frieda Hull del gruppo di fan Monroe Six.

Marilyn Monroe senza veli in piscina: le foto inedite

Questi di Schiller sono scatti di vita quotidiana, in cui Monroe si rilassa tra un tuffo e l’altro e si diverte mettendo in mostra il suo splendido fisico. Un set di 12 foto che verranno vendute a New York il prossimo 11 ottobre. Base d’asta 26mila dollari. Insieme a questi scatti, verranno battute anche foto inedite di altre leggende come i Beatles (sono molto ambite due alternative takes della famosa copertina di Abbey Road), Frank Sinatra e Muhammad Alì.