Massimo Ranieri in Riccardo va all’inferno ha vissuto un’autentica metamorfosi. Maschera tragica e comica al tempo stesso, come lo ha definito la regista Roberta Torre. Dopo essere diventato un mimetico Pasolini in La macchinazione di David Grieco, l’attore e cantante napoletano è il protagonista di questo musical dark e psichedelico, presentato in anteprima al Torino Film Festival e in sala dal 30 novembre.

Ambientato in una Roma mai vista, spettrale e pop, il film è basato sul Riccardo III, la più gotica e feroce delle tragedie di Shakespeare. Ranieri diventa così un ultimo sovrano d’Inghilterra irriconoscibile: testa rasata, occhialini e mantello scuro, voce roca.

Il film racconta la storia di Riccardo Mancini (Ranieri), un uomo che esce dall’ospedale psichiatrico giudiziario dove ha trascorso lunghi anni per un delitto avvolto nel mistero. Deciso a vendicarsi e conquistare il potere all’interno della sua famiglia criminale, non ha scrupoli nello sbarazzarsi dei suoi fratelli. Ma Riccardo non ha fatto i conti con la vera anima nera della famiglia: la potente Regina Madre (Sonia Bergamasco).

“Quello di Roberta Torre è un tipo di lavoro che non si vede mai in Italia, un film fuori da ogni logica e sfacciatamente sfidante”, ha raccontato Ranieri. “Mi sono sentito come il Nosferatu di Murnau. Il mio Riccardo è un vampiro assetato d’amore per la mancanza dell’affetto della madre”. “Per interpretarlo, Massimo ha attinto alla commedia dell’arte ma anche ai supereroi Marvel”, ha spiegato Torre.

Massimo Ranieri in Riccardo va all’inferno

“In Riccardo si sente molto la sua omosessualità: non importa chi ma deve amare e esser amato da tutti, perché non ha mai avuto l’amore”, ha concluso l’attore. “Non a caso la madre lo rinchiude per anni in ospedale, come qualcosa che non conta perché c’è solo lei, la regina. Su questo tappeto ho costruito il mio Riccardo”.

Completano il cast Tommaso Ragno (Edoardo detto “La Iena”, un depresso cronico con manie di grandezza), Michelangelo Dalisi (il lecchino Joe “Ginger”), Silvia Gallerano (la sorella tossica Betta), Silvia Calderoni e Teodoro Giambanco (i due gemelli di Betta). Le musiche e i testi di Riccardo va all’inferno sono stati scritti da Mauro Pagani.