Matrimonio italiano è il nuovo film di Alessandro Genovesi, una commedia che punta l’indice su stereotipi e pregiudizi che ancora ostacolano la compiuta attuazione delle unioni civili in Italia. Protagonista è una coppia di genitori liberal, composta da Diego Abatantuono e Monica Guerritore.

I due rimangono spiazzato quando il figlio (Cristiano Caccamo) li convoca per annunciare le nozze. La “sposa” è il barbuto Salvatore Esposito, il feroce boss Genny Savastano di Gomorra.

Le riprese sono in corso a Sutri, in provincia di Viterbo. Genovesi, specialista del genere con il dittico La peggior settimana e Il peggior Natale della mia vita, Soap Opera e Ma che bella sorpresa, ha spiegato che “questo film è una favola gay. Racconta un’esperienza che può capitare a qualunque famiglia e noi la trattiamo come se capitasse davvero a una famiglia normale”.

La prima ad accettare la diversità del figlio è mamma Guerritore. “All’inizio in maniera disordinata, poi con tenerezza e leggerezza, anche in maniera spiritosa”, ha anticipato l’attrice intervistata dal Corriere della Sera. “Penso che non sia mai un fulmine a ciel sereno, semplicemente c’è chi fa più fatica a vedere e accettare le scelte ‘diverse’ di un figlio. Una madre – anche fuori dalla finzione – ha sempre un sogno: un matrimonio da favola per i figli. Così lei vuole che vengano rispettate tutte le tradizioni. Alle nozze sarà necessaria la presenza della futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito”.

Matrimonio italiano, Abatantuono-Guerritore come Indovina chi viene a cena?

Il papà in questione è Abatantuono, sindaco accogliente e di ampie vedute. Che si restringono quando si tratta del suo unico figlio maschio. “È un padre che fa parte di quella schiera – a cui non appartengo – per cui è facile parlare prima che le cose accadano veramente”, ha detto l’attore. “È vittima di un retaggio di ottusità che è dentro molti di noi. Matrimonio italiano è una commedia bella e originale anche per questo aspetto, per la contraddizione di un padre che a parole è in un modo, ma quando la faccenda riguarda lui cambia registro”.

Nel cast sono presenti anche Dino Abbrescia (in versione en travesti), Diana Del Bufalo, Beatrice Arnera, Rosaria D’Urso e Antonio Catania. Prodotto da Colorado Film in collaborazione con Medusa, Matrimonio italiano arriverà al cinema nel febbraio 2018.