Matt Damon sarà John R. Brinkley, il dottore delle gonadi

Matt Damon sarà John R. Brinkley nel film Charlatan, biopic che ricostruirà l’incredibile storia del finto medico vissuto agli inizi del Novecento. Come reso noto da Variety, l’attore americano, reduce dalle fatiche di Suburbicon e Downsizing, sarà anche produttore del progetto con la sua Pearl Street Films. Al suo fianco Jennifer Todd e Kimberly Steward (Manchester by the Sea).

Charlatan, sceneggiato da Brian Koppelman e David Levien (Ocean’s Thirteen, Billions), sarà basato sul libro best-seller di Pope Brock, Charlatan: America’s Most Dangerous Huckster, the Man Who Pursued Him, and the Age of Flimflam. Diventato famoso per i suoi “trapianti” di testicoli di capra, Brinkley venne soprannominato “il dottore delle gonadi”.

Nato nel 1885 e morto nel 1942, sposato quattro volte, il finto medico si inventò il trapianto dei testicoli di capra come rimedio per l’impotenza e successivamente come panacea per qualunque malattia. L’idea gli venne mentre lavorava come giovane medico non ancora abilitato in un mattatoio del Kansas, dove osservò la forza sessuale dei caproni. Il suo primo paziente fu un anziano contadino che lamentava un calo della libido. L’uomo non solo sopravvisse all’intervento, ma godette di un rinnovato slancio nella vita sessuale, diventando padre di un bambino che decise di chiamare Billy.

Nonostante la morte in estrema povertà, Brinkley nel corso della sua vita accumulò enormi ricchezze. Realizzò migliaia di interventi e divenne uno dei ciarlatani di maggior successo in America. Per 5mila dollari, trapiantava addirittura gonadi umane estratte da giovani prigionieri del braccio della morte. Investì i suoi guadagni candidandosi due volte come governatore del Kansas, sfiorando la vittoria nel 1932. Alla fine l’American Medical Association, frustrata dalla quantità e dal successo dei suoi trapianti, lo espulse dalla nazione e Brinkley finì per perdere le sue fortune nel tentativo di ricostruirsi una carriera all’estero. Una vita avventurosa che ha già ispirato un progetto simile, a firma di Robert Downey Jr. e Richard Linklater.