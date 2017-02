0 CONDIVISI Condividi Tweet

La conferma è arrivata dalle pagine di Variety: Matt Reeves dirigerà The Batman. Sarà il regista di Cloverfield e Apes Revolution (al cinema dal 28 luglio con il terzo capitolo della saga, The War – Il pianeta delle scimmie) a prendere il posto lasciato vacante da Ben Affleck, in rotta con la Warner Bros per la regia dello standalone sul Cavaliere Oscuro.

Due settimane dopo il secco no di Affleck, Warner e DC hanno offerto a Reeves il progetto. Nonostante qualche tentennamento, il regista ha accettato e sarà anche produttore del film. “Adoro la storia di Batman da quando ero piccolo”, ha rivelato Reeves. “È un personaggio così iconico e irresistibile, mi tocca profondamente. Sono incredibilmente onorato ed entusiasta di lavorare con Warner Bros per portare sul grande schermo una nuova versione epica ed emozionante del Caped Crusader”.

Matt Reeves dirigerà The Batman: il suo primo cinecomic

Per il regista sarà il suo primo adattamento di un fumetto di culto. Ora Reeves e Affleck potranno iniziare a concentrarsi sullo script: fonti di Variety rivelano che lo sceneggiatore Chris Terrio (collaboratore di Affleck per Argo e Batman v Superman: Dawn of Justice) sia riuscito ad accontentare sia lo studio che il suo amico Ben. In attesa di una data d’uscita, si attendono a breve le prime scelte di casting.