Matthew McConaughey e Harmony Korine insieme per una commedia. La notizia arriva dallo European Film Market di Berlino, dove la società di distribuzione internazionale Rocket Science inizierà le vendite di The Beach Bum, film che vedrà per la prima volta sul grande schermo il divo premio Oscar per Dallas Buyers Club (reduce dal flop di Free State of Jones) e il regista di Spring Breakers e Gummo.

Scritto e diretto da Korine, The Beach Bum racconterà le folli e divertenti disavventure di Moondog (proprio come il musicista di strada e cantautore statunitense), un anticonformista ribelle e adorabile che conduce una vita selvaggia e solitaria. Un personaggio tagliato su misura per McConaughey, che ha già fornito performance del genere in film come Mud di Jeff Nichols e Killer Joe di William Friedkin.

Matthew McConaughey e Harmony Korine, che coppia!

L’inizio delle riprese è previsto per luglio. Il film sarà prodotto da John Lesher di LeGrisbi Productions, Steve Golin di Anonymous Content, Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar e Nicolas Lhermitte della Iconoclast. “Con The Beach Bum, Harmony ha costruito il film perfetto per i nostri tempi oscuri e preoccupanti: una stoner comedy irriverente, spassosa e molto originale che soltanto uno come lui poteva creare”, ha dichiarato un entusiasta Lesher.