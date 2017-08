29 CONDIVISI Condividi Tweet

Mel Gibson fa causa ai suoi produttori della Voltage Pictures. L’attore e regista ha depositato una denuncia nei confronti della società presso il tribunale di Los Angeles. La Voltage non avrebbe rispettato gli accordi presi per la produzione del film The Professor and The Madman.

Gibson e Sean Penn sono i protagonisti di questo adattamento, basato sul romanzo L’assassino più colto del mondo scritto dall’autore inglese Simon Winchester.

The Professor and The Madman ricostruisce la vera storia di James Murray, l’inventore dell’Oxford English Dictionary, il monumentale dizionario storico della lingua inglese antica e moderna pubblicato dalla casa editrice Oxford University Press. Una storia che ha talmente appassionato il regista di Hacksaw Ridge da definirla un “affare di cuore”. Questo progetto è un lavoro fatto di sola passione e secondo il divo australiano, la Voltage non avrebbe fatto altro che mettergli i bastoni tra le ruote.

Gibson e il suo storico partner Bruce Davey stanno lavorando a questo adattamento da circa vent’anni. Sceneggiatura e regia sono state affidate a Farhad Safinia, il creatore della serie tv Boss. Ma i produttori della Voltage avrebbero violato gli accordi presi con la Icon Productions, la società di Gibson e Davey.

Mel Gibson fa causa ai suoi produttori: ecco perché

Nello specifico, i produttori hanno rifiutato di girare alcune importanti scene a Oxford, non sono riusciti a sviluppare un budget finale, non hanno assicurato contratti validi e non hanno chiuso un accordo con il regista. Inoltre, la Icon non è stata ripagata dell’investimento iniziale fatto.

Secondo la causa, il contratto dà a Gibson il diritto di scegliere tra il final cut della Voltage e quello di Safinia. Ma al regista è stato impedito a tutti gli effetti di completare le riprese della sua sceneggiatura e quindi di concludere la sua versione. Ricordiamo che il CEO della Voltage è Nicolas Chartier, già implicato in un brutto affare: nel 2010 è stato bandito dalla Notte degli Oscar per aver inviato una mail ai giurati in cui faceva commenti sprezzanti nei confronti di Avatar. La denuncia di Gibson è disponibile su Scribd.