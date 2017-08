1 CONDIVISI Condividi Tweet

Arrivano dal Canada le prime immagini di Mel Gibson sul set di Dragged Across Concrete. L’attore australiano era già apparso irriconoscibile ai fotografi che l’avevano atteso prima all’aeroporto di Vancouver e poi a quello di Los Angeles. Pancia, berretto in testa, occhiali scuri e baffi. Insomma, decisamente fuori forma.

I parecchi chili in più e il look casual si devono alle esigenze di copione. Il divo, 61 anni, ha avviato le riprese del nuovo film di S. Craig Zahler. Il regista di Bone Tomahawk e Brawl in Cell Block 99 (fuori concorso a Venezia 74) chiede prove decisamente estreme ai suoi attori.

Gibson e Vince Vaughn guidano il cast di questo crime thriller nei panni di due poliziotti. Brett Ridgeman (Gibson) è uno vecchia scuola, Anthony Lurasetti (Vaughn) è più moderno e irascibile. La coppia si ritrova a dover fare i conti con lo scandalo creato da un video in cui si vedono le maniere forti a cui sono soliti ricorrere. Sospesi e massacrati dai media, i due non hanno molte opzioni davanti: saranno costretti a infiltrarsi nel mondo della criminalità, dove troveranno qualcosa di molto più pericoloso di ciò che si aspettavano.

Se i baffi della star di Arma letale colpiscono l’occhio, non passano certo inosservate le meches bionde di Vince Vaughn. I due sono diventati molto amici dopo La battaglia di Hacksaw Ridge: Vaughn ha interpretato Howell, il sergente che addestra Desmond Doss (Andrew Garfield).

Mel Gibson sul set di Dragged Across Concrete

Gibson, reduce da una causa ai suoi produttori della Voltage Pictures per il progetto The Professor and The Madman, è stato subito oggetto di commenti ironici sui social per questo look. “The Passion of the Mustache”, si legge su Twitter in relazione ai suoi baffi. “Sembra di essere tornati negli anni ’80!”, scrive un altro utente. Per vedere il risultato sul grande schermo bisognerà attendere il 2018. Dragged Across Concrete vanta nel cast anche Jennifer Carpenter, Tory Kittles, Laurie Holden e Udo Kier.

Mel at LAX from Vancouver pic.twitter.com/DPt87p3nCx — Mel Gibson (@MelGibsonFilms) 23 agosto 2017

#melgibson and #VinceVaughn on set #draggedacrossconcrete Un post condiviso da Mel Gibson (@melgibson_fanpage) in data: 21 Ago 2017 alle ore 00:12 PDT

#Repost @yapparazzo ・・・ Un post condiviso da Mel Gibson (@melgibson_fanpage) in data: 20 Ago 2017 alle ore 20:51 PDT