Ormai il velo è sollevato, il vaso di Pandora è stato aperto e nessuno è al sicuro: le dichiarazioni di Meryl Streep contro Dustin Hoffman aggiungono un altro tassello al complicato mosaico di attori e produttori accusati da, ormai, sempre più donne di aver approfittato della loro posizione di potere.

Meryl Streep contro Dustin Hoffman: “Quella volta in cui ci siamo presentati e subito mi ha messo a disagio”

Dopo la polemica scatenata da uno degli ultimi scoop hollywoodiani – quello su Kevin Spacey a Napoli per un party in yacht con 11 uomini – arriva anche il turno di un altro ‘mostro sacro’ della recitazione internazionale. E non ci sono solo le parole di Meryl Streep contro Dustin Hoffman: anche Anna Graham Hunter e la scrittrice e produttrice Wendt Riss Gatsiounis confermano di aver avuto episodi assolutamente inappropriati e svilenti con l’attore.

La disavventura dell’attrice Premio Oscar risale al 1979, anno in cui i due artisti si sono conosciuti per la prima volta sul set di uno spettacolo teatrale. Questa testimonianza è stata ripescata dal Time e vi si leggono le parole in prima persona di Meryl:

«È venuto da me e mi ha detto: “Sono Dustin Hoffman” e ha messo la sua mano sul mio s3no. “Che porco odioso”, pensai». In effetti sono noti i loro rapporti non particolarmente calorosi già dal film ‘Kramer contro Kramer’, in cui i due condividevano il set artistico.

Il difficile rapporto tra i due attori avreebbe origine proprio da quell’episodio

In quell’occasione, per chi si ricorda le cronache dell’epoca, furono in molti a notare che i due ” non riuscivano a legare”, anzi, pare che la fantastica attrice lasciasse più volte le riprese, tornando indietro solo ed unicamente per la sua professionaltà, ma che era più che tentata di abbandronare il film a causa di questa incompatibilità.