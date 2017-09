434 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre il pubblico cinematografico aspetta con ansia il suo prossimo film, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, in un evento voluto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il celebre attore/regista ha fatto scalpore con le sue parole: e voi l’avete sentito il bel messaggio di Checco Zalone agli studenti?

Il messaggio di Chezzo Zalone agli studenti

Pugliese d.o.c., il protagonista di Quo Vado (il film più visto di sempre su Sky) ha partecipato all’incontro tra istituzioni e scolaresche a Taranto, una grande occasione di festa in cui moltissimi artisti e personalità note italiane si sono alternate per motivare i ragazzi (più di 800, provenienti da tutta Italia) e dare il giusto sprint all’inizio delle attività.

Svoltosi nella scuola primaria ”Giovanni Falcone dell’istituto comprensivo ‘Luigi Pirandello’, l’evento ha chiamato in causa anche Ermal Meta, Michele Bravi, Flavia Pennetta, Antonella Palmisano e Nicole Orlando. Uno dei momenti più divertenti, tuttavia, è stato proprio il video messaggio di Checco Zalone agli studenti, proiettato sul grande schermo:

«Spero studiate anche voi e formiate una classe dirigente che faccia giustizia – ha detto Luca Medici – Ho spesso interpretato il ruolo del cafone, ma non sapete quanto ho dovuto studiare per farlo». Scrosci di risate tra i ragazzi davanti all’inconfondibile sorriso dell’attore comico che continuano quando il comico, indicando la libreria alle sue spalle, dice: «Li vedete questi libri qua dietro? Ecco, questi sono di mia zia. Però ce li ho anche io, non così tanti, ma li ho studiati tutti e ne sono fiero.»

Mattarella completa il discorso di Zalone

Il discorso è stato poi ripreso da Mattarella in persona, che ha aggiunto: «La scuola, ragazzi, non riguarda soltanto voi, i docenti e i vostri genitori: costituisce una grande e centrale questione nazionale perché la scuola è motore di cultura e, quindi, di libertà, di eguaglianza sostanziale. Deve essere veicolo di mobilità sociale».