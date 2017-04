1 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto a Hollywood: è morto Michael Mantenuto, giovane star della Disney che aveva raggiunto il successo nel 2004 con il film Miracle. Come reso noto da TMZ, l’attore, 35 anni, è stato trovato privo di vita nella giornata di lunedì dalla polizia di Des Moines, Washington. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola alla testa.

Nato a Holliston, Massachusetts, nel 1981, Mantenuto aveva debuttato proprio nella commedia sportiva Disney diretta da Gavin O’Connor (il regista di The Accountant e Pride and Glory). Il film ricostruiva la vera storia di di Herb Brooks (Kurt Russell), l’allenatore della nazionale di hockey americana che, alle Olimpiadi Invernali di Lake Placid del 1980, riuscì nel “miracolo” di sconfiggere l’imbattibile nazionale sovietica.

La tragica fine di Michael Mantenuto

Scelto perché autentico giocatore, Mantenuto interpretava Jack O’Callahan, campione di hockey che aveva saltato le partite precedenti alla finale per un brutto infortunio ed era riuscito a tornare sul ghiaccio in tempo per disputare la gara decisiva. Dopo Miracle, Michael era diventato padre di due bambini e aveva partecipato ad altri due film, il televisivo Dirtbags e la commedia indie con Matthew McConaughey, Surfer, Dude. Lasciata Hollywood, Mantenuto si era arruolato nelle forze speciali. È stato proprio il suo superiore a dare la notizia del suo suicidio. Immediati sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio per la moglie e i figli su Twitter.

Such awful news..RIP Michael Mantenuto aka OC ❤️🇺🇸 #BelieveInMiracles pic.twitter.com/aAq6m8VV2I — Holly O'Shea (@_hollyoshea) 27 aprile 2017

Such sad news to hear about Michael Mantenuto. Great actor and a childhood hero to a lot of hockey kids. Rest In Peace. #OC'splayingbaby — Brandon Rozema (@2_rozie) 28 aprile 2017

Sad day to hear about the passing of Michael Mantenuto – actor who played OC in Miracle- prayers go out to his family #RIP — Jim Craig (@JimCraigUSA) 27 aprile 2017