Iniziato ufficialmente il Festival di Venezia 2018 con le prime sensazionali anteprime (guarda il trailer di Sulla mia pelle con Alessandro Borghi) ma anche con qualche prima dichiarazione accesa dal sapore un po’ politico, come quella del padrino/madrino Michele Riondino contro Salvini. Le sue parole stanno facendo il giro dei social.

Le parole di Michele Riondino contro Salvini

Intervistato in merito al suo nuovo ruolo durante l’evento cinematografico, il ‘giovane Montalbano’, sapendo che il Ministro degli Interni, affiancato dalla Isoardi, si trovava anche lui in città, ha commentato così:

«Sono contento di non incontrare il ministro Salvini nè altri rappresentanti del cosiddetto governo del cambiamento – ha detto – Salvini non mi rappresenta e non rappresenta la maggioranza di quelli che hanno votato 5 Stelle. E lo dico da elettore dei 5 Stelle. Chi ha votato 5 Stelle non si sarebbe mai messo con la Lega. Non avrei mai accettato il contratto di governo con la Lega e non avrei mai votato 5 Stelle se avessi saputo che loro lo avrebbero fatto».

Puntuale, arriva la risposta del ministro degli interni: “Lo riporterò sulla retta via”

Appena è venuta fuori questa dichiarazione di Michele Riondino contro Salvini, è scattato subito il tweet di risposta del leader della Lega – noto per avere sempre una replica pronta ai suoi detrattori. Ecco cos’ha dichiarato: «Dopo Asia Argento, Roberto Saviano, Gemitaiz e Fabrizio Corona, adesso mi attacca il prode Michele Riondino. Che bella compagnia!. E che tristezza usare il palcoscenico di una Festival (che prende milioni di euro di contributi pubblici) per fare politica… Il cinema e Venezia sono ben altro, per fortuna».

Succesivamente, il ministro pubblica una foto dell’attore in compagnia proprio di Asia Argento e commenta: «Il padrino della Mostra del Cinema si dichiara contento di non incontrare Salvini. Invece lo incontrerei volentieri, sono curioso e testardo, nella speranza di riportarlo sulla retta via...»