In una intervista con il regista Darren Aronofsky sulla rivista Interview Magazine, Michelle Pfeiffer racconta Scarface e i grandi successi della sua carriera, rovesciando come una bottiglia sottosopra dolori e speranze, presente e passato, vita e cinema. L’attrice, 58 anni, ha iniziato proprio dal film di Brian De Palma, che nel 1983 le diede la fama internazionale e del quale conserva un curioso mix di ricordi, che vanno dal tenero al tragico.

La Pfeiffer, per quattro anni lontana dal grande schermo, sta vivendo una seconda giovinezza. Presto la vedremo in Assassinio sull’Orient Express, adattamento del giallo di Agatha Christie firmato Kenneth Branagh in cui recita accanto a Johnny Depp, Penelope Cruz e Daisy Ridley. Ma non solo: Michelle sarà anche protagonista di The Wizard of Lies, film tv diretto da Barry Levinson per HBO in cui è Ruth, la moglie di Bernie Madoff (Robert De Niro).

Michelle Pfeiffer racconta Scarface: le sue parole

Proprio con Aronofsky, chiuderà il cerchio nel prossimo film del regista, Mother!, nel quale affiancherà Jennifer Lawrence e Javier Bardem. Tante star, come Al Pacino e quel Tony Montana che le ha lasciato addosso sensazioni uniche. L’attrice ha infatti ricordato quanto sia stata dura entrare nella parte di Elvira Hancock (la donna viziata e cocainomane di cui si innamora Tony) e come certe notti, di ritorno dal set, si sia gettata sul letto e abbia cominciato a piangere a dirotto.

“Ero terrorizzata” – ha spiegato – “Le riprese sono durate 6 lunghi mesi. Io e Mary Elizabeth Mastrantonio (Gina, la sorella di Toni Montana nel film, ndr) eravamo le uniche due donne sul set che era un vero club per ragazzi”. Fu il suo primo personaggio importante, ma non pensava affatto di cogliere uno strepitoso successo, anzi: temeva per la sua carriera. “Sia la natura del rapporto sentimentale con Tony Montana sia la vergogna che provavo per il mio personaggio, mi facevano tornare a casa in lacrime” ha raccontato.

Dalle lacrime sul set alla determinazione di oggi

Riuscì a diventare Elvira proprio “perché sono una persona ostinata. Sono riuscita a nascondermi nella dura esteriorità di quel personaggio, che alla fine era una disadattata completamente succube della cocaina”. Da allora fu un successo dietro l’altro, da Tutto in una notte a Le verità nascoste passando per Le relazioni pericolose e I favolosi Baker. “Oggi sono una mamma con figli grandi che hanno lasciato casa, ma non ho mai perso l’amore per la recitazione. Sono molto più libera ora, esattamente come il mio spirito: è per questo che adesso voglio davvero lavorare, perché posso”. Rivederla al cinema con questa nuova luce sarà davvero un piacere.