Michelle Pfeiffer torna al cinema con Assassinio sull’Orient Express dopo una lunga pausa. Il 2017 è stato il suo anno. Prima con l’indie drama Where Is Kyra?, poi nei panni di Ruth Madoff accanto a Robert De Niro in The Wizard of Lies, ora nell’adattamento del classico di Agatha Christie.

“Quando sono riapparsa all’ultimo Festival di Toronto in Madre! di Aronofsky qualcuno pensava che mi fossi ritirata dal cinema. O che fossi malata”, ha rivelato al Corriere della Sera. “Invece eccomi qua, amo molto il mio lavoro. È stata una gioia essere chiamata da Kenneth Branagh per il ruolo della vedova Caroline Hubbard che fronteggia Poirot in Assassinio sull’Orient Express”.

Icona di sensualità e stile, Pfeiffer oggi ha 59 anni e l’ultimo periodo della sua vita l’ha passato con la sua famiglia. “Ci sono priorità che per me contano più della fama. Parlo soprattutto dei miei figli John (nato nel 1994 dal matrimonio con David, ndr) e Claudia Rose che per me resta una ragazzina anche se ha 24 anni”, ha raccontato. Al cinema però torna sempre, perché ama “i ruoli di donne che sanno essere forti al di là delle loro fragilità. Nella mia vita ho cercato questa coerenza”.

Sul caso Weinstein, la sua opinione è netta e decisa: “Una vicenda atroce, certo. Ma perché ci si stupisce spesso con ipocrisia? A Hollywood vige da sempre ‘l’assalto’ alle aspiranti attrici. Mi auguro che le pedine del grande show del cinema di Los Angeles ora cambino”.

“Penso che le donne dovrebbero smetterla di scendere a compromessi”, ha aggiunto. “E, tantomeno, ricorrere a diversi artifici per fermare il tempo. Come attrice sono serena: a 59 anni si possono interpretare ruoli interessanti. Io non mi fermerò. Anche perché a un certo punto della vita puoi davvero riprendere e ritrovare i sogni della tua giovinezza”. Assassinio sull’Orient Express sarà al cinema dal 30 novembre: ecco il trailer.