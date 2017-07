377 CONDIVISI Condividi Tweet

Milena Vukotic ricorda Paolo Villaggio. Nelle ore successive alla scomparsa dell’attore, morto all’età di 84 anni, l’interprete della moglie disincantata del ragionier Fantozzi ha reso omaggio alla sua memoria.

Da Fantozzi contro tutti (1980) a Fantozzi 2000 – La clonazione, Vukotic ha dato corpo alla Pina per otto film. Era la moglie sfiorita di Ugo e madre della mostruosa Mariangela. Un’attrice straordinaria, arrivata a Fantozzi dopo la sua lunga amicizia con Federico Fellini e i film girati con Luis Buñuel.

Soltanto dal 1998 Milena è riuscita a scrollarsi di dosso il “peso” di questo personaggio così popolare. Lo ha fatto grazie alla partecipazione alla serie tv di successo Un medico in famiglia. Con Villaggio, però, formava una vera e propria coppia di fatto.

“Una sera vado a cena a casa Villaggio”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Suono alla porta, mi viene ad aprire la cameriera che, accogliendomi sorridente, sento che dice a Maura, la moglie di Paolo: ‘Signora, è arrivata la moglie di suo marito’”.

Milena Vukotic ricorda Paolo Villaggio: le sue parole

“Paolo era caustico, cinico, bizzarro e imprevedibile. Un’ironia feroce, la sua, che però nascondeva a mio avviso un suo lato misterioso, che non voleva palesare. La sua fragilità, la sua profonda malinconia, che non voleva far vedere. E questo era il suo fascino”.

“Grazie Paolo per avermi fatto entrare nel tuo immaginario, ti ho voluto e ti voglio bene”, ha poi dichiarato all’Ansa. “Gli sono grata e sono orgogliosa di avermi fatto far parte dei suoi film e soprattutto di avermi dato con grande umanità la sua amicizia e questo al di là del nostro lavoro che facevamo sulla scena. Paolo è una maschera che resterà nel mondo del cinema, non solo italiano, ma universale. Una maschera che poteva nascere solo come riflesso della sua intelligenza e del suo straordinario sguardo sul mondo, allo stesso tempo, così distaccato e colto”.