Da quando la loro relazione è ufficiale, sono cominciate ad arrivare delle minacce di morte a Claudio Santamaria e Franesca Barra, messaggi offensivi e aggressivi diretti anche (e persino) ai figli di lei, due bambini avuti da relazioni precedenti.

Minacce di morte a Claudio Santamaria e Francesca Barra: l’attore in un video fa il nome del colpevole

L’insistenza di questi toni, che via via diventano sempre più volgari, hanno costretto l’attore ad esporsi in prima persona, registrando due video in cui spiega la situazione e fa una richiesta ben specifica: il colpevole deve pagare. D’altronde, come è possibile ascoltare dalle sue parole, il nome del mittente di questi tremendi messaggi lo conoscono bene: Domenico Mimmo Leccese, un impiegato della Regione Basilicata.

“Tr0ie come te vanno arse vive“, auguri di “una morte atroce e lenta”: questo il genere di commenti che i due sono costretti a leggere sotto le loro foto che, come una qualunque coppia normale, complice e innamorata, pubblicano dai loro account social.

La dichiarazione della compagna di Santamaria e i video in cui l’attore denuncia l’accaduto:

Delle minacce a Claudio Santamaria e Francesca Barra ne aveva già cominciato a parlare la stessa giornalista qualche settimana fa: “Non parlerò mai più di violenza sulle donne. Mai più fino a quando tizi come questi non saranno arrestati. Altrimenti le mie saranno solo parole”. Al suo appello è seguita una denuncia e, poco dopo, questi due video dell’attore di Lo Chiamavano Jeeg Robot, che con fare severo racconta quest’amara vicenda nei dettagli.

Siamo con loro: