Si fa presto ad annunciare un lutto nel mondo dello spettacolo, del cinema, della musica: la dolorosissima lettera della moglie di Chester, il cantante 41enne dei Linkin Park morto suicida lo scorso 20 luglio, ci fa interrogare su cosa resta davvero dopo una tragedia del genere. Come continua la vita delle persone dopo aver perso i loro cari in modo così inaspettato?

Il cantante dei Linkin Park morto dopo essersi impiccato: la prima dichiarazione ufficiale della moglie, Talinda

«Una settimana fa, ho perso la mia anima gemella e i miei figli hanno perso il loro papà e il loro eroe – ha scritto Talinda Bennington, consorte del cantante dal 2005 – Avevamo una vita da favola e ora è diventata una perversa tragedia di Shakespeare». Dando un’occhiata al suo profilo Twitter, in effetti, si vedono adorabili foto di famiglia: lui, lei e i tre figli (due gemelle e il primogenito) che vanno sui pattini tenendosi per mano. In occasione della festa del papà, una bellissima dedica piena d’affetto e di dolcezza…

La lettera della moglie di Chester continua così: “Come vado avanti? Come posso salvare la mia anima distrutta? L’unica risposta che conosco è crescere i nostri bambini con ogni grammo d’amore che mi è rimasto. Voglio far sapere alla mia comunità di amici e ai fan di tutto il mondo che sentiamo il vostro amore. E vi siamo vicini nella vostra perdita. I miei figli sono così piccoli eppure hanno perso il loro papà. E so che tutti voi ci aiuterete a tenere viva la sua memoria. Era un anima brillante, piena di amore e con la voce di un angelo. E ora non soffre più e canta le sue canzoni nei cuori di tutti noi”.

Così come dopo la tragica (ed analoga) morte di Chris Cornell – ironicamente grande amico del frontman dei Linkin Park – anche questa volta i fan sono stati toccati da un profondo lutto, specialmente i più giovani. È a loro che Talinda dedica le ultime, struggenti parole: , prosegue Talinda, nel suo toccante messaggio. «Possa Dio avere cura di tutti noi e permetterci di aiutare quelli che soffrono. Chester avrebbe voluto questo da noi. Riposa in pace, amore mio»